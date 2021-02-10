Отмываю любой нагар и жир со сковородок обычным хозяйственным мылом. Показываю копеечный и эффективный способ

Не всегда хватает времени и сил после каждой готовки, сразу тщательно промывать посуду от жира и нагара. Поэтому со временем, это все дело скапливается и покрываем снаружи сковородки и кастрюли. Но рано или поздно, приходится приниматься за чистку посуды и иногда это дело занимает массу времени и сил, ведь убрать очень большой слой нагара и жира довольно трудно.

Этот метод очистки посуды, посоветовала мне подруга, которая долгое время работает на хлебопекарне. Сами понимаете, насколько интенсивно используется там посуда для запекания и какие слои нагара на ней могут быть. Но работницы быстро и легко справляются с этой проблемой, причем они используют для этого не дорогие и эффективные средства.

Берем обычное 72 % хозяйственное мыло, которое можно купить в любом магазине.

В воду наливаем жидкое хозяйственное масло, насыпаем соду, 4 ложки, половину тюбика клея, масло растительное, 4 ст.л.

Опускаем сковороду в воду, доводим все до кипения, варим 10 – 15 минут. Все зависит от степени загрязнения.

Периодически вы можете вынимать сковороду или кастрюлю и жесткой губкой убираем все загрязнения.