Заливное из рыбы с желатином: готовится просто, выглядит ярко и красочно

Заливное из рыбы с желатином – настоящее лакомство. Приготовить не сложно и быстро! Выглядит блюдо аппетитно и эффектно.
Заливное из рыбы с желатином: ингредиенты
- 600 (шестьсот) мл – воды
- 1 (один) кг – трески
- 1 (одна) шт – лука
- 2 (две) ст. ложки – желатина
- 1 (одна) шт – моркови
- 5 (пять) шт – перца горошком
- 2 (две) шт – лаврового листа
- Соль по вкусу
- Лимоны одна штука на украшение
- Три штуки маслин тоже на украшение
- И петрушка по вкусу
Заливное из рыбы с желатином: рецепт
- Рыбу выпотрошите и нарежьте кусками
- Воду доведите до кипения. Положите в нее лавровый лист, перец горошком, очищенный лук цельный и морковь
- Положите рыбу и посолите. Варите до готовности. Минут сорок
- Из бульона выньте рыбу. Морковь оставьте, лук не понадобится
- Немного бульона остудите и растворите в нем желатин
- Другой бульон процедите. Влейте растворенный желатин и перемешайте
- На дно посуды налейте немного бульона и уберите в холодильник
- Рыбу нарежьте кусочками средними. Уберите кожицу и кости
- Как только нижний слой схватится уложите на него рыбу. Затем нарезанные лимон, морковь и маслины. Разложите между кусками рыбы, по вашему желанию. Сверху украсьте зеленью. Налейте бульон. Уберите в холодильник до полного застывания
Заливное из рыбы с желатином готово: Видео
Времени уходит не так много на приготовление рыбы. Главное бульон процедите, чтобы он был прозрачным. Так блюдо получается очень красивым. Так и хочется его скорее отведать! На здоровье!
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