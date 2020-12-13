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Заливное из рыбы с желатином: готовится просто, выглядит ярко и красочно

Заливное из рыбы с желатином – настоящее лакомство. Приготовить не сложно и быстро! Выглядит блюдо аппетитно и эффектно.

Заливное из рыбы с желатином: ингредиенты

Заливное из рыбы с желатином

  1. 600 (шестьсот) мл – воды
  2. 1 (один) кг – трески
  3. 1 (одна) шт – лука
  4. 2 (две) ст. ложки – желатина
  5. 1 (одна) шт – моркови
  6. 5 (пять) шт – перца горошком
  7. 2 (две) шт – лаврового листа
  8. Соль по вкусу
  9. Лимоны одна штука на украшение
  10. Три штуки маслин тоже на украшение
  11. И петрушка по вкусу

Заливное из рыбы с желатином: рецепт

Заливное из рыбы с желатином

  • Рыбу выпотрошите и нарежьте кусками
  • Воду доведите до кипения. Положите в нее лавровый лист, перец горошком, очищенный лук цельный и морковь
  • Положите рыбу и посолите. Варите до готовности. Минут сорок
  • Из бульона выньте рыбу. Морковь оставьте, лук не понадобится
  • Немного бульона остудите и растворите в нем желатин
  • Другой бульон процедите. Влейте растворенный желатин и перемешайте
  • На дно посуды налейте немного бульона и уберите в холодильник
  • Рыбу нарежьте кусочками средними. Уберите кожицу и кости
  • Как только нижний слой схватится уложите на него рыбу. Затем нарезанные лимон, морковь и маслины. Разложите между кусками рыбы, по вашему желанию. Сверху украсьте зеленью. Налейте бульон. Уберите в холодильник до полного застывания

Заливное из рыбы с желатином готово: Видео

Времени уходит не так много на приготовление рыбы. Главное бульон процедите, чтобы он был прозрачным. Так блюдо получается очень красивым. Так и хочется его скорее отведать! На здоровье!

Заливное из рыбы с желатином

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