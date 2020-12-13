Заливное из рыбы с желатином: готовится просто, выглядит ярко и красочно

Заливное из рыбы с желатином – настоящее лакомство. Приготовить не сложно и быстро! Выглядит блюдо аппетитно и эффектно.

Заливное из рыбы с желатином: ингредиенты

600 (шестьсот) мл – воды 1 (один) кг – трески 1 (одна) шт – лука 2 (две) ст. ложки – желатина 1 (одна) шт – моркови 5 (пять) шт – перца горошком 2 (две) шт – лаврового листа Соль по вкусу Лимоны одна штука на украшение Три штуки маслин тоже на украшение И петрушка по вкусу

Заливное из рыбы с желатином: рецепт

Рыбу выпотрошите и нарежьте кусками

Воду доведите до кипения. Положите в нее лавровый лист, перец горошком, очищенный лук цельный и морковь

Положите рыбу и посолите. Варите до готовности. Минут сорок

Из бульона выньте рыбу. Морковь оставьте, лук не понадобится

Немного бульона остудите и растворите в нем желатин

Другой бульон процедите. Влейте растворенный желатин и перемешайте

На дно посуды налейте немного бульона и уберите в холодильник

Рыбу нарежьте кусочками средними. Уберите кожицу и кости

Как только нижний слой схватится уложите на него рыбу. Затем нарезанные лимон, морковь и маслины. Разложите между кусками рыбы, по вашему желанию. Сверху украсьте зеленью. Налейте бульон. Уберите в холодильник до полного застывания

Заливное из рыбы с желатином готово: Видео

Времени уходит не так много на приготовление рыбы. Главное бульон процедите, чтобы он был прозрачным. Так блюдо получается очень красивым. Так и хочется его скорее отведать! На здоровье!