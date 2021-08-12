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Маффины с творожной начинкой. Тающее во рту лакомство

Маффины с творожной начинкой получаются невероятно вкусными и нежными, как из дорогого ресторана.

Маффины с творожной начинкой: ингредиенты

Маффины с творожной начинкой

Тесто:

  1. Мука — 200 гр. (двести грамм)
  2. Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  3. Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  4. Сливочное масло — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  5. Молоко — 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров)
  6. Щепотка соли

Творожный крем:

  1. Творог — 500 гр. (пятьсот грамм)
  2. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  3. Сахар — 100 гр. (сто грамм)
  4. Крахмал — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  5. Ванилин

Рецепт приготовления:

Маффины с творожной начинкой. Тающее во рту лакомство 7

  • В большую миску вылейте молоко, выложите сахар, разрыхлитель, яйца, муку с разрыхлителем, мягкое сливочное масло и соль.
  • Все ингредиенты смешайте миксером и приготовьте однородное жидкое тесто.
  • Чтобы приготовить творожный крем смешайте творог, сахар, яйцо, ванилин и столовую ложку крахмала.
  • Взбейте смесь блендером до пастообразного состояния, наберите в кондитерский мешок.
  • В формочки для кексов выложите по 1,5 ст. л теста, затем при помощи кондитерского мешка заполните формочки творожным кремом.
  • Выпекайте при температуре 180 градусов 10 минут, а затем при температуре 110 градусов ещё 25-30 минут.

Маффины с творожной начинкой — нежные и мягкие, как зефир.

\Маффины с творожной начинкой. Тающее во рту лакомство 8

 

Пеките на здоровье!

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