Маффины с творожной начинкой. Тающее во рту лакомство

Маффины с творожной начинкой получаются невероятно вкусными и нежными, как из дорогого ресторана.
Маффины с творожной начинкой: ингредиенты
Тесто:
- Мука — 200 гр. (двести грамм)
- Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Сливочное масло — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Молоко — 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров)
- Щепотка соли
Творожный крем:
- Творог — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Сахар — 100 гр. (сто грамм)
- Крахмал — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Ванилин
Рецепт приготовления:
- В большую миску вылейте молоко, выложите сахар, разрыхлитель, яйца, муку с разрыхлителем, мягкое сливочное масло и соль.
- Все ингредиенты смешайте миксером и приготовьте однородное жидкое тесто.
- Чтобы приготовить творожный крем смешайте творог, сахар, яйцо, ванилин и столовую ложку крахмала.
- Взбейте смесь блендером до пастообразного состояния, наберите в кондитерский мешок.
- В формочки для кексов выложите по 1,5 ст. л теста, затем при помощи кондитерского мешка заполните формочки творожным кремом.
- Выпекайте при температуре 180 градусов 10 минут, а затем при температуре 110 градусов ещё 25-30 минут.
Маффины с творожной начинкой — нежные и мягкие, как зефир.
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Пеките на здоровье!
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