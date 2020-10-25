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Куриный шашлычок: мясо получается вкусным, нежным и сочным

Куриный шашлычок! Вот и наступили выходные дни. Так и хочется выехать с семьей и друзьями куда-нибудь на природу и подышать свежим воздухом, отдохнуть от городской суеты. И конечно же надо подумать, что бы такого вкусненького приготовить. Предлагаем вам приготовить куриный шашлычок. Его можно приготовить как дома на сковороде, так и на мангале.

Куриный шашлычок: ингредиенты

Куриный шашлычок

Для шашлыка:

  • филе куриное – 4 шт.
  • болгарский перец – 2 шт.
  • растительное масло – для жарки
  • соль – на вкус

Для маринада:

  • соевый соус – 90 мл
  • оливковое масло – 60 мл
  • острый соус из кайенского перца – несколько капель
  • красный перец – 1 щепотка

Для украшения:

  • помидоры – 2 шт.
  • редис – 3 шт.
  • петрушка и укроп – несколько веточек

Куриный шашлычок: приготовление

  • Влить в глубокую емкость соевый соус, оливковое масло, острый соус, добавить соль и перец и хорошенько все перемешать.
  • Филе промыть под проточной водой, промокнуть салфеткой и разрезать сначала на тонкие пласты, а затем вдоль на полоски. Залить нарезанное мясо полученным маринадом. Отложить буквально на час, чтобы мясо хорошо промариновалось.
  • Разогреть духовку и положить туда болгарский перец. Когда бока у перца начнут темнеть, нужно достать его из духовки и на четверть часа поместить в полиэтиленовый кулек, чтобы кожица легко и быстро очищалась.
  • Очистить перец и нарезать его тонкими полосками, по размерам соответствующими мясным полоскам.
  • На полоску филе выложить полоску перца, плотно свернуть шайбочкой. Готовые шайбочки нанизать на шпажки, которые нужно предварительно намочить, чтобы они не горели.

Куриный шашлычок

  • В сковороду налить достаточное количество растительного масла и сильно разогреть его. Выложить туда шайбочки на шпажках, увеличить огонь до максимума и обжарить мясо с обеих сторон. После — закрыть крышкой, сделать огонь минимальным и оставить так буквально на 5 минут.
    Шашлык на шпажках выложить на большое плоское блюдо. Можно по бокам выложить дольки помидоров и редиса, а также украсить зеленью.
  • Шашлык готов! Зовите всех! На свежем воздухе шашлычок будет съеден за считанные минуты.

Куриный шашлычок: готов

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