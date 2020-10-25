Куриный шашлычок: мясо получается вкусным, нежным и сочным

Куриный шашлычок! Вот и наступили выходные дни. Так и хочется выехать с семьей и друзьями куда-нибудь на природу и подышать свежим воздухом, отдохнуть от городской суеты. И конечно же надо подумать, что бы такого вкусненького приготовить. Предлагаем вам приготовить куриный шашлычок. Его можно приготовить как дома на сковороде, так и на мангале.

Куриный шашлычок: ингредиенты

Для шашлыка:

филе куриное – 4 шт.

болгарский перец – 2 шт.

растительное масло – для жарки

соль – на вкус

Для маринада:

соевый соус – 90 мл

оливковое масло – 60 мл

острый соус из кайенского перца – несколько капель

красный перец – 1 щепотка

Для украшения:

помидоры – 2 шт.

редис – 3 шт.

петрушка и укроп – несколько веточек

Куриный шашлычок: приготовление

Влить в глубокую емкость соевый соус, оливковое масло, острый соус, добавить соль и перец и хорошенько все перемешать.

Филе промыть под проточной водой, промокнуть салфеткой и разрезать сначала на тонкие пласты, а затем вдоль на полоски. Залить нарезанное мясо полученным маринадом. Отложить буквально на час, чтобы мясо хорошо промариновалось.

Разогреть духовку и положить туда болгарский перец. Когда бока у перца начнут темнеть, нужно достать его из духовки и на четверть часа поместить в полиэтиленовый кулек, чтобы кожица легко и быстро очищалась.

Очистить перец и нарезать его тонкими полосками, по размерам соответствующими мясным полоскам.

На полоску филе выложить полоску перца, плотно свернуть шайбочкой. Готовые шайбочки нанизать на шпажки, которые нужно предварительно намочить, чтобы они не горели.

В сковороду налить достаточное количество растительного масла и сильно разогреть его. Выложить туда шайбочки на шпажках, увеличить огонь до максимума и обжарить мясо с обеих сторон. После — закрыть крышкой, сделать огонь минимальным и оставить так буквально на 5 минут.

Шашлык на шпажках выложить на большое плоское блюдо. Можно по бокам выложить дольки помидоров и редиса, а также украсить зеленью.

Шашлык на шпажках выложить на большое плоское блюдо. Можно по бокам выложить дольки помидоров и редиса, а также украсить зеленью. Шашлык готов! Зовите всех! На свежем воздухе шашлычок будет съеден за считанные минуты.

Куриный шашлычок: готов