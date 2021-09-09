Нужно ли в котлетный фарш добавлять сырой картофель: советы опытных хозяек

Чтобы котлеты не получились жесткими и грубыми, их не стоит готовить только из одного мяса. Следует вводить в состав продукты, которые будут давать дополнительную влажность и сочность.

Для приготовления идеальных котлет вам потребуется картофель, тертый на мелкой терке. Масса дает не только дополнительную сочность, но и крахмал, который прекрасно крепит волокна мяса между собой. В отличие от яиц, крахмал не приводит к жесткости мяса, поэтому лучше добавлять его.

Яйца вообще не нужны в фарше – хорошо перемешанный и отбитый фарш, сам прекрасно формируется и держит форму при обжаривании и тушении.

В фарш рекомендуется кроме картофеля добавлять тертые кабачки, морковь, мелко шинкованную и отваренную капусту.

Нельзя забывать и о луке: тертый лук дает вкус и аромат, а мелко порезанный – сочность и нежность мясу. Можно часть лука добавлять в сыром виде, а часть – в обжаренном.

Что касается специй, то для классического вкуса котлет, достаточно добавлять соль, перец и кориандр, чеснок.