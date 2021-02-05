Свинина с морковью на сковороде: вкуснейшее блюдо на обед или ужин

Свинина с морковью на сковороде! Предлагаем Вам на обед или ужин приготовить вкуснейшее блюдо. По нашему рецепту свинина с морковью на сковороде получается очень сочной и аппетитной.
Для приготовления такого блюда нужны очень простые и доступные всем продукты, времени требуется немного. Это блюдо можно подать даже к праздничному столу.
Свинина с морковью на сковороде: ингредиенты
- килограмм свиной вырезки или шейки
- двадцать граммов чеснока
- семьдесят граммов сельдерея
- сто пятьдесят граммов репчатого лука
- три столовые ложки растительного масла
- половина чайной ложки молотой корицы
- половина чайной ложки молотого тмина
- половина чайной ложки куркумы
- две столовые ложки пшеничной муки
- пол-литра куриного бульона или воды
- две столовые ложки томатной пасты
- чайная ложка соли
- половина чайной ложки черного молотого перца
- десять граммов петрушки
Свинина с морковью на сковороде: приготовление
- Свиное мясо хорошо помыть под проточной водой и нарезать порционными кусочками.
- В сковороду влить столовую ложку растительное масло и поставить на огонь.
- Кусочки свиного мяса запустить в сковороду.
- Перемешивая, прожарить мясо на сильном огне до получения золотистой корочки.
- Репчатый лук почистить и порезать крупными кубиками.
- Прожаренные кусочки мяса переложить со сковороды на отдельную тарелочку.
- Сковороду почистить, вновь поставить на огонь и влить в нее оставшееся растительное масло.
- В сковороду запустить нарезанный лук и, перемешивая, прожаривать на среднем огне в течение двух минут.
- Морковь помыть, почистить и нарезать толстыми кругляшами.
- Чеснок почистить и выдавить через пресс к луку на сковороде.
- Прожаривать вместе с луком на среднем огне в течение минуты.
- Стебли сельдерея хорошо помыть и крупно нарезать.
- В сковороду к луку с чесноком добавить специи: молотую корицу, молотый тмин, черный перец, куркуму и соль.
- Все перемешать и добавить томатную пасту.
- Снова хорошо размешать и отправить на сковороду нарезанный сельдерей, а затем морковь.
- Перемешать и заложить прожаренные кусочки свиного мяса.
- Сверх посыпать пшеничной мукой и хорошенько размешать деревянной лопаточкой.
- Слегка прожарить и залить куриным бульоном. За не имением такового, можно добавить воды.
- Вновь все размешать и довести до кипения.
- Снизить уровень огня до минимума и тушить в течение часа под крышкой.
- Свежую зелень петрушки помыть и под самый конец нарезать в готовящееся блюдо.
- Все перемешать и снять с огня.
Вот и готово наше вкуснейшее блюдо на обед.
Ах, какая сочная, нежная и аппетитная получилась свинина с морковью.
Переложите блюдо в красивую глубокую тарелку и подайте на стол сразу же с пылу с жару, ведь в горячем виде блюдо много вкуснее.
Свинина с морковью на сковороде: готова
Приятного аппетита!
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