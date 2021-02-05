Свинина с морковью на сковороде: вкуснейшее блюдо на обед или ужин

Свинина с морковью на сковороде! Предлагаем Вам на обед или ужин приготовить вкуснейшее блюдо. По нашему рецепту свинина с морковью на сковороде получается очень сочной и аппетитной.

Для приготовления такого блюда нужны очень простые и доступные всем продукты, времени требуется немного. Это блюдо можно подать даже к праздничному столу.

Свинина с морковью на сковороде: ингредиенты

килограмм свиной вырезки или шейки

двадцать граммов чеснока

семьдесят граммов сельдерея

сто пятьдесят граммов репчатого лука

три столовые ложки растительного масла

половина чайной ложки молотой корицы

половина чайной ложки молотого тмина

половина чайной ложки куркумы

две столовые ложки пшеничной муки

пол-литра куриного бульона или воды

две столовые ложки томатной пасты

чайная ложка соли

половина чайной ложки черного молотого перца

десять граммов петрушки

Свинина с морковью на сковороде: приготовление

Свиное мясо хорошо помыть под проточной водой и нарезать порционными кусочками.

В сковороду влить столовую ложку растительное масло и поставить на огонь.

Кусочки свиного мяса запустить в сковороду.

Перемешивая, прожарить мясо на сильном огне до получения золотистой корочки.

Репчатый лук почистить и порезать крупными кубиками.

Прожаренные кусочки мяса переложить со сковороды на отдельную тарелочку.

Сковороду почистить, вновь поставить на огонь и влить в нее оставшееся растительное масло.

В сковороду запустить нарезанный лук и, перемешивая, прожаривать на среднем огне в течение двух минут.

Морковь помыть, почистить и нарезать толстыми кругляшами.

Чеснок почистить и выдавить через пресс к луку на сковороде.

Прожаривать вместе с луком на среднем огне в течение минуты.

Стебли сельдерея хорошо помыть и крупно нарезать.

В сковороду к луку с чесноком добавить специи: молотую корицу, молотый тмин, черный перец, куркуму и соль.

Все перемешать и добавить томатную пасту.

Снова хорошо размешать и отправить на сковороду нарезанный сельдерей, а затем морковь.

Перемешать и заложить прожаренные кусочки свиного мяса.

Сверх посыпать пшеничной мукой и хорошенько размешать деревянной лопаточкой.

Слегка прожарить и залить куриным бульоном. За не имением такового, можно добавить воды.

Вновь все размешать и довести до кипения.

Снизить уровень огня до минимума и тушить в течение часа под крышкой.

Свежую зелень петрушки помыть и под самый конец нарезать в готовящееся блюдо.

Все перемешать и снять с огня.

Вот и готово наше вкуснейшее блюдо на обед.

Ах, какая сочная, нежная и аппетитная получилась свинина с морковью.

Переложите блюдо в красивую глубокую тарелку и подайте на стол сразу же с пылу с жару, ведь в горячем виде блюдо много вкуснее.

Свинина с морковью на сковороде: готова

Приятного аппетита!