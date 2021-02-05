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Свинина с морковью на сковороде: вкуснейшее блюдо на обед или ужин

Свинина с морковью на сковороде! Предлагаем Вам на обед или ужин приготовить вкуснейшее блюдо. По нашему рецепту свинина с морковью на сковороде получается очень сочной и аппетитной.

Для приготовления такого блюда нужны очень простые и доступные всем продукты, времени требуется немного. Это блюдо можно подать даже к праздничному столу.

Свинина с морковью на сковороде: ингредиенты

  • килограмм свиной вырезки или шейки

Свинина с морковью на сковороде

  • двадцать граммов чеснока
  • семьдесят граммов сельдерея
  • сто пятьдесят граммов репчатого лука
  • три столовые ложки растительного масла
  • половина чайной ложки молотой корицы
  • половина чайной ложки молотого тмина
  • половина чайной ложки куркумы
  • две столовые ложки пшеничной муки
  • пол-литра куриного бульона или воды
  • две столовые ложки томатной пасты
  • чайная ложка соли
  • половина чайной ложки черного молотого перца
  • десять граммов петрушки

Свинина с морковью на сковороде: приготовление

  • Свиное мясо хорошо помыть под проточной водой и нарезать порционными кусочками.
  • В сковороду влить столовую ложку растительное масло и поставить на огонь.

Свинина с морковью на сковороде

  • Кусочки свиного мяса запустить в сковороду.
  • Перемешивая, прожарить мясо на сильном огне до получения золотистой корочки.
  • Репчатый лук почистить и порезать крупными кубиками.
  • Прожаренные кусочки мяса переложить со сковороды на отдельную тарелочку.
  • Сковороду почистить, вновь поставить на огонь и влить в нее оставшееся растительное масло.

Свинина с морковью на сковороде

  • В сковороду запустить нарезанный лук и, перемешивая, прожаривать на среднем огне в течение двух минут.
  • Морковь помыть, почистить и нарезать толстыми кругляшами.
  • Чеснок почистить и выдавить через пресс к луку на сковороде.
  • Прожаривать вместе с луком на среднем огне в течение минуты.
  • Стебли сельдерея хорошо помыть и крупно нарезать.
  • В сковороду к луку с чесноком добавить специи: молотую корицу, молотый тмин, черный перец, куркуму и соль.
  • Все перемешать и добавить томатную пасту.
  • Снова хорошо размешать и отправить на сковороду нарезанный сельдерей, а затем морковь.
  • Перемешать и заложить прожаренные кусочки свиного мяса.
  • Сверх посыпать пшеничной мукой и хорошенько размешать деревянной лопаточкой.
  • Слегка прожарить и залить куриным бульоном. За не имением такового, можно добавить воды.
  • Вновь все размешать и довести до кипения.
  • Снизить уровень огня до минимума и тушить в течение часа под крышкой.
  • Свежую зелень петрушки помыть и под самый конец нарезать в готовящееся блюдо.
  • Все перемешать и снять с огня.

Вот и готово наше вкуснейшее блюдо на обед.

Свинина с морковью на сковороде

Ах, какая сочная, нежная и аппетитная получилась свинина с морковью.

Переложите блюдо в красивую глубокую тарелку и подайте на стол сразу же с пылу с жару, ведь в горячем виде блюдо много вкуснее.

Свинина с морковью на сковороде: готова

Приятного аппетита!

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