Стол опустел, гости не наелись и не уходят — мой поступок всех рассмешил и накормил

Ведь давно известно, что, если человек хочет — он ищет возможность, ну, а если не хочет — то ищет причину.
Так вот насчет финансовых возможностей принимать гостей…
Давно заметила, что качество посиделок с гостями совершенно не зависит от финансовых вложений в накрытие стола.
Вот совершенно не зависит!
Бывает так, что стол ломится от деликатесов, а гости разбегаются — скучно не не интересно.
И, наоборот, стол скромненький, а так душевно за ним сидится, так тепло!!!
Но у меня недавно произошел казус при принятии гостей.
Гостей я в тот раз созвала просто так, посидеть, пообщаться.
По поводу кушаний я не комплексовала и не заморачивалась совершенно:
- селедочка с луком и маслицем;
- немного сыра и колбасы;
- немного сала с прослоечкой ( своего соления — ухххх! вкусное!),
- салат из сырой тыквы с копченым колбасным продуктом, чесноком и майонезом — обалденный вкус и полезно при этом!
- огурцы, помидоры со своей дачи;
- банка шпрот ( самый дорогой продукт на столе в пересчете на кг);
- куриные бедрышки, запеченные в духовке — только из за присутствующих мужчин;
- картошка- гармошка ( кто не знает — приготовьте — не пожалеете — рецепт в интернете есть. Дешево, но ооооочень вкусно)
Ну ведь можно же себе позволить накрыть такой то стол, да, если честно, колбасу и сыр можно тоже исключить.
Одним словом, стол мой был не богатый, но еда была.
И её бы хватило , но засиделись мои гости…. и проголодались повторно. А тарелки уже почти пустые.
Даже за хлебом и то бежать в магазин нужно было.
Так, всем оставаться на местах. — скомандовала я, оглядев практически пустой стол. — Через 15 минут мы будем сытые!
А у меня стояло тесто для пирожков (кстати иметь его всегда под рукой — замечательная идея).
Я раскатала лепешки и попросила гостей в качестве начинки выбрать все те остатки нашей трапезы, сиротливо по 1-2 кусочка лежащих на тарелках.
Вышло два пирожка с 0,5 шпротины в каждом, четыре пирожка с крохотными кусочками колбасы и т.д. Пирожков напекла — гору. И в каждом — крооооошечная начинка из остатков со стола. Правда полчаса занималась, но никто не торопил.
Но, пока пекла пирожки, — все заказы перепутала . То есть где с какой начинкой не помнила.
— Ну уж, налетайте — что кому достанется. — предложила я, ставя огромную миску со свежими пирожками на стол.
Вот было смеху то — кто хотел с картошкой, получил со шпротами и наоборот.
Мы еще долго не расходились — играли в командные игры и даже пели под гитару.
Так что принять гостей можно и на наши пенсии.
Думаю, что прибегут мои гости, аж бегом, даже, если я их на голую картошку-гармошку с маслицем и с чесночком соберу.
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