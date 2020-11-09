Стол опустел, гости не наелись и не уходят — мой поступок всех рассмешил и накормил

Ведь давно известно, что, если человек хочет — он ищет возможность, ну, а если не хочет — то ищет причину.

Так вот насчет финансовых возможностей принимать гостей…

Давно заметила, что качество посиделок с гостями совершенно не зависит от финансовых вложений в накрытие стола.

Вот совершенно не зависит!

Бывает так, что стол ломится от деликатесов, а гости разбегаются — скучно не не интересно.

И, наоборот, стол скромненький, а так душевно за ним сидится, так тепло!!!

Но у меня недавно произошел казус при принятии гостей.

Гостей я в тот раз созвала просто так, посидеть, пообщаться.

По поводу кушаний я не комплексовала и не заморачивалась совершенно:

селедочка с луком и маслицем;

немного сыра и колбасы;

немного сала с прослоечкой ( своего соления — ухххх! вкусное!),

салат из сырой тыквы с копченым колбасным продуктом, чесноком и майонезом — обалденный вкус и полезно при этом!

огурцы, помидоры со своей дачи;

банка шпрот ( самый дорогой продукт на столе в пересчете на кг);

куриные бедрышки, запеченные в духовке — только из за присутствующих мужчин;

картошка- гармошка ( кто не знает — приготовьте — не пожалеете — рецепт в интернете есть. Дешево, но ооооочень вкусно)

Картошка-гармошка ( не знаю, как в рецепте, но я пока картошка запекается, в полстакана растительного масла выдавливаю много чеснока, а потом поливаю уже готовый картофель) Изображение с открытой лицезией с сайта www.bing.com

Ну ведь можно же себе позволить накрыть такой то стол, да, если честно, колбасу и сыр можно тоже исключить.

Одним словом, стол мой был не богатый, но еда была.

И её бы хватило , но засиделись мои гости…. и проголодались повторно. А тарелки уже почти пустые.

Даже за хлебом и то бежать в магазин нужно было.

Изображение с открытой лицезией с сайта www.bing.com

Так, всем оставаться на местах. — скомандовала я, оглядев практически пустой стол. — Через 15 минут мы будем сытые!

А у меня стояло тесто для пирожков (кстати иметь его всегда под рукой — замечательная идея).

Я раскатала лепешки и попросила гостей в качестве начинки выбрать все те остатки нашей трапезы, сиротливо по 1-2 кусочка лежащих на тарелках.

Вышло два пирожка с 0,5 шпротины в каждом, четыре пирожка с крохотными кусочками колбасы и т.д. Пирожков напекла — гору. И в каждом — крооооошечная начинка из остатков со стола. Правда полчаса занималась, но никто не торопил.

Но, пока пекла пирожки, — все заказы перепутала . То есть где с какой начинкой не помнила.

— Ну уж, налетайте — что кому достанется. — предложила я, ставя огромную миску со свежими пирожками на стол.

Вот было смеху то — кто хотел с картошкой, получил со шпротами и наоборот.

Мы еще долго не расходились — играли в командные игры и даже пели под гитару.

Так что принять гостей можно и на наши пенсии.