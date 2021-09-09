Крем Мокрое безе. Для тех, кто не справляется с заварным кремом

Крем Мокрое безе понравится настоящим сладкоежкам и очень вам понравится, так как безе очень легко приготовить.
Крем Мокрое безе: ингредиенты
- Сахар – 1 ст. (один стакан)
- Яичный белок – 4 шт. (четыре штуки)
- Ванилин – 1 п. (один пакет)
- Лимонная кислота – ¼ ч. л. (четверть чайной ложки)
Рецепт приготовления:
- Слегка взбейте миксером белки.
- Добавьте сахарный песок, лимонную кислоту и ванилин.
- Ставьте на водяную баню, чтобы вода уже кипела и взбейте миксером 10-15 минут.
- Масса получиться пышная и белоснежная.
- Когда не креме появятся следы от венчика, кастрюлю снимите и взбейте ещё 3-4 минуты.
- Ждите когда остынет и украсьте.
- Крем можете красить после приготовления.
Крем Мокрое безе — нежный и вкусный
Приятного аппетита!
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