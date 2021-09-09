Крем Мокрое безе. Для тех, кто не справляется с заварным кремом

Крем Мокрое безе понравится настоящим сладкоежкам и очень вам понравится, так как безе очень легко приготовить.

Крем Мокрое безе: ингредиенты

Сахар – 1 ст. (один стакан) Яичный белок – 4 шт. (четыре штуки) Ванилин – 1 п. (один пакет) Лимонная кислота – ¼ ч. л. (четверть чайной ложки)

Рецепт приготовления:

Слегка взбейте миксером белки.

Добавьте сахарный песок, лимонную кислоту и ванилин.

Ставьте на водяную баню, чтобы вода уже кипела и взбейте миксером 10-15 минут.

Масса получиться пышная и белоснежная.

Когда не креме появятся следы от венчика, кастрюлю снимите и взбейте ещё 3-4 минуты.

Ждите когда остынет и украсьте.

Крем можете красить после приготовления.

Крем Мокрое безе — нежный и вкусный

Приятного аппетита!