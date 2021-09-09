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Крем Мокрое безе. Для тех, кто не справляется с заварным кремом

Крем Мокрое безе понравится настоящим сладкоежкам и очень вам понравится, так как безе очень легко приготовить.

Крем Мокрое безе: ингредиенты

Крем Мокрое безе

  1. Сахар – 1 ст. (один стакан)
  2. Яичный белок – 4 шт. (четыре штуки)
  3. Ванилин – 1 п. (один пакет)
  4. Лимонная кислота – ¼ ч. л. (четверть чайной ложки)

Рецепт приготовления:

  • Слегка взбейте миксером белки.
  • Добавьте сахарный песок, лимонную кислоту и ванилин.
  • Ставьте на водяную баню, чтобы вода уже кипела и взбейте миксером 10-15 минут.
  • Масса получиться пышная и белоснежная.
  • Когда не креме появятся следы от венчика, кастрюлю снимите и взбейте ещё 3-4 минуты.
  • Ждите когда остынет и украсьте.
  • Крем можете красить после приготовления.

Крем Мокрое безе — нежный и вкусный

Крем Мокрое безе. Для тех, кто не справляется с заварным кремом 2

Приятного аппетита!

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