Блюда из фасоли: 10 полезный и вкусных блюд со всего мира

Блюд из красной фасоли — огромное множество! Они представляют собой как отличный гарнир, так и самостоятельное и невероятно сытное блюдо! Фасоль очень полезна. Она содержит легкоусвояемый белок. А также фолиевую кислоту, аргинин, магний, бор, калий, кальций. Можно лишь перечислять! Познакомимся с рецептами самых вкусных блюд из фасоли!

Блюда из фасоли: Фасоль по-корейски.

Невероятно полезное, сытное блюдо с экзотической ноткой!

Подготовим следующие ингредиенты:

3 (три) шт — лука 500 (пятьсот) гр — фасоли 50 (пятьдесят) гр — соевого соуса 100 (сто) гр — томатного соуса 50 (пятьдесят) гр — растительного масла соль по вкусу пучок укропа, кинзы и петрушки

Рецепт приготовления:

Фасоль промойте и оставьте в холодной воде часа на три

Затем, вновь ее промойте и отварите до готовности

Лук мелко нарежьте и обжарьте его на сковороде с растительным маслом

Затем, к луку добавьте томат и соевый соус

Фасоль заправьте луком с томатом и соевым соусом, перемешайте. Мелко нарежьте зелень и добавьте а наш салат

Многие предпочитают этот салат кушать именно в холодном виде. Поэтому, если вы относитесь к этому числу людей, то отправьте блюдо в холодильник на полчаса, до подачи

И еще, многие, в это блюдо предпочитают добавлять морковку по-корейски. Если вы морковь заправите корейским пряностями, блюдо будет еще пикантнее! Готовьте с удовольствием! На здоровье!

Картофельный суп с плавленым сыром и беконом.

Консервированная фасоль, овощи, плавленый сыр, копченый бекон — невероятно вкусное сочетание ингредиентов! Готовится блюдо быстро, получается таким сытным и ароматным.

Ингредиенты:

100 (сто) гр — сырокопченой фасоли 1 (одна) банка — консервированной фасоли 100 (сто) гр — плавленого сыра 2 (две) шт — картофеля 1 (одна) шт — моркови пол штуки — лука 2 (две) ст. ложки — растительного масла пол ч. ложки — соли соль по вкусу 1 (одна) веточка — укропа 1 (одна) веточка — петрушки черный молотый перец — по вкусу

Рецепт приготовления:

Лук мелко нарежьте

Морковь нарежьте тонкими брусочками

В кастрюлю, где будете варить суп, налейте растительное масло, и обжарьте в ней лук. Затем к луку добавьте морковь

Картофель нарежьте кубиком

Бекон нарежьте на средние кусочки

К луку и моркови добавьте картофель, обжаривайте минут пять. Затем положите бекон и обжаривайте еще минуты три

Потом добавьте фасоль с жидкостью из баночки

Влейте горячую воду ( я взяла 600 мл), доведите до кипения и варите 10 минут до готовности овощей

Плавленый сыр натрите на терке

Зелень мелко нарежьте

Добавьте сыр в суп, томите до полного его растворения

Добавьте в суп зелень. Посолите и поперчите. Уберите кастрюлю с огня, и дайте ему настояться минут десять

Подавайте вкусное блюдо из фасоли в горячем виде! На здоровье!

Крокеты из фасоли с сыром.

Невероятно вкусная и аппетитная закуска. Отлично подойдет к овощам, салатам, и мясным блюдам. Крокеты получаются хрустящими снаружи и такими нежными внутри. А яркий сырный аромат придаст необычайную нотку блюду!

Подготовим следующие ингредиенты:

100 (сто) гр — твердого сыра 200 (двести) гр — белой фасоли 1 (одна) шт — яиц 50 (пятьдесят) гр — панировочных сухарей 500 (пятьсот) мл — растительного масла )жарим крокеты во фритюре лист салат для подачи

Рецепт приготовления:

Фасоль промойте и замочите ее в холодной воде часа на четыре

Затем вновь промойте и отварите до готовности. У меня уходит примерно один час

Сыр натрите на мелкой терке

Фасоль остыла. Пюрируйте ее при помощи блендера

Смешайте фасоль и сыр. Перемешайте. Должна получиться такая пластичная масса

Сформируйте из нее колобки, размером с грецких орех примерно

Яйцо взбейте при помощи венчика и каждый колобок обваляйте в яйце. Затем в панировочных сухарях

Разогрейте растительное масло в глубокой посуде и обжаривайте крокеты в течение одной минуты. Потом выложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишнего жира

Выложите крокеты на лист салат, при подаче и наслаждайтесь очень вкусным блюдом из фасоли. На здоровье!

Классическое лобио.

Это блюдо из красной фасоли относится к грузинской кухне. Сегодня, я вам расскажу классический рецепт. Равнодушных к этому блюду точно не останется.

Подготовим следующие ингредиенты:

4 (четыре) шт — лука 500 (пятьсот) гр — фасоли 1 (одна) ст. ложка — масла растительного 1 (одна) ч. ложка — хмели — сунели 1 (одна) ч. ложка — семян молотого кориандра 3 (три) веточки — базилика 1 (одна) ч. ложка — уксуса винного

На приправу:

5 (пять) зубчиков — чеснока 50 (пятьдесят) гр — грецких орехов красный молотый перец по вкусу 1 (одна) ч. ложка — винного уксуса

Рецепт приготовления:

Фасоль залейте полтора литрами воды. И оставьте на ночь. Затем слейте воду и промойте пару раз

Переложите фасоль в казан или кастрюлю, и варите до готовности. У меня уходит час на это

Вода должна полностью впитаться в фасоль. Если вода осталась, вы ее слейте

Лук нарежьте кубиком

И обжарьте его на растительном масле

Базилик промойте и мелко нарежьте. Переложите его в ступку, добавьте ложку уксуса и разотрите

Приготовим приправу для лобио. Отдельно нужно растолочь орехи

Чеснок измельчите

Добавьте его к орехам. Добавьте красный молотый перец, и массу тоже нужно растолочь до однородной консистенции. Залейте винным уксусом

Отваренную фасоль не остужайте. Переложите ее к обжаренному луку. Посолите и поперчите по вкусу и обжаривайте вместе минуты 4

Переложите блюдо в посуду и добавьте винный уксус, растолченный базиликом и эстрагоном

Добавьте сухие пряности, обычно это хмели-сунели. Можно добавить гвоздику, семена кориандра

Зелень мелко нарежьте и добавьте ее в блюдо. Перемешайте. Вкусное блюдо из фасоли подавайте к столу!

Блюда из фасоли: перцы по — техасски.

Вы такого точно не пробовали! Сладкий перец с кукурузой, рисом и фасолью! Пальчики оближешь!

Необходимые ингредиенты:

4 (четыре) шт — болгарских перца (берите большие) 1 (одна) чашка — вареного риса 1 (одна) банка — консервированной кукурузы 1 (одна) банка — консервированной фасоли 1 (одна) шт — лука 2 (две) шт — помидоров 1 (одна) шт — густой томатной пасты соль, перец черный и красный. Лучше берите чили

Рецепты приготовления:

Рис отварите и добавьте мелко нарезанный лук, кукурузу, фасоль и одну штуку помидор. Помидор мелко нарежьте. Посолите и поперчите. Добавьте одну чайную ложку красного перца и перемешайте

Перец помойте, отрежьте крышечку. Крышечку не выбрасывайте. Очистите перец от семян

Наполните их рисом и отправьте в глубокую кастрюлю и накройте крышечками

В отдельной посуде смешайте томатную пасту, мелко нарезанный помидор и два стакана воды. Полейте вокруг перцев не выше середины. Накройте крышкой кастрюлю и варите на медленном огне минут сорок!

Блюдо из красной фасоли получилось изумительным!

Зразы из фасоли и капусты.

Отличный вариант блюда в пост! Очень вкусно, сытно! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку!

Ингредиенты:

2 (два) ст — фасоли. Берите цветную фасоль, она плотнее соль по вкусу черный молотый перец по вкусу 4 (четыре) ст. ложки — масла растительного панировочные сухари 150 (сто пятьдесят) гр — кислой капусты (можно и из свежей капусты)

Рецепт приготовления:

Фасоль промойте, и замочите. Потом промойте вновь и отварите до готовности

Кислую капусту потушите. Можно и свежую, но из кислой получается вкуснее

Фасоль растолчите, толкушкой или блендером, но не до однородной массы. Посолите и поперчите по вкусу

Приступим. На ладонь выложите фасолевую массу, посередине выложите капустную начинку. Залепите и сформируйте зразы. Обваляйте из в панировочных сухарях

Обжарьте их на сковороде с растительным маслом или же отправьте в духовку и выпекайте при 180 градусах минут 30

Кстати, второй вариант более полезный. Меньше жира — больше пользы! Подавайте к столу с кетчупом! Пальчики оближешь! Видите, сколько разнообразных блюд из красной фасоли!

Салат из крабовых палочек с фасолью и сладким перцем.

В этом блюде из красной фасоли невероятное сочетание ингредиентов! А лимонный сок и чеснок придают пикантную нотку салату! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку! Вы точно не пожалеете!

Необходимые ингредиенты:

100 (сто) гр — крабовых палочек 100 (сто) гр — красной фасоли 50 (пятьдесят) гр — лука (можно красного) 50 (пятьдесят) гр — болгарского перца 1 (один) зубчик — чеснока 4 (четыре) веточки — петрушки сок лимона 1 (одна) ст. ложка — оливкового масла пол ч. ложки — 9% уксуса соль по вкусу черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Фасоль промойте и замочите на ночь

Наутро, слейте воду и залейте чистой воды, варите до готовности. Откинбье потом фасоль на дуршлаг, и дайте ей остыть

Лук нарежьте кубиком

Болгарский перец очистите от семян и тоже нарежьте маленькими кусочками

В салатнице смешайте фасоль, перец и лук

Палочки крабовые нарежьте кружочками или по желанию. И отправьте их в салатницу

Чеснок измельчите и тоже в салат

Потом добавьте мелко нарезанную петрушку и лимонный сок влейте. Заправьте салат уксусом и масло. Перемешайте, поперчите по вкусу. Приятного аппетита!

Пестрый салат из фасоли и печеного перца.

Печеный болгарский перец и фасоль — отличное сочетание! Это так вкусно! Мы печеный перец будем мариновать в бальзамическом уксусе, благодаря этому, блюдо из фасоли будет иметь пикантный вкус! Отличный вариант для праздничного стола!

Ингредиенты:

150 (сто пятьдесят) гр — фасоли 5 (пять) шт — болгарского перца 4 (четыре) зубчика — чеснока 2 (две) шт — лука 30 (тридцать) гр — сыра твердого 30 (тридцать) мл — бальзамического уксуса 20 (двадцать) мл — лимонного сока 20 (двадцать) гр — кресс — салата 1 (одна) ч. ложка — сахара 1 (одна) ч. ложка — соли 50 (пятьдесят) мл — масла оливкового

Рецепт приготовления:

Фасоль промойте и залейте горячей водой на всю ночь

Перец промойте и выложите на противень, смазанный маслом

Запекайте его в духовке разогретой до 200 градусов минут пятнадцать. Как появятся подпалины

Положите в пакет запеченный перец и уберите на полчаса. Так кожуру потом легче снимать

Лук нарежьте полукольцами

Готовим маринад. Соль, сахар и черный молотый перец смешайте

В посуду выложите запеченный очищенный перец, добавьте лук, наш маринад из сахара, соли и перца. Налейте бальзамический уксус и сок лимона. Перемешайте и отложите минут на 40

Сыр натрите на терке

Кресс — салат нарежьте

Чеснок мелко нарежьте

Смешайте в салатнице все ингредиенты и заправьте их оливковым маслом. Подавайте к столу это замечательное блюдо из красной фасоли!

Фасоль красная с ореховым соусом.

Невероятно вкусный салат. Рекомендую приготовить! Отличный вариант для праздничного стола! Выглядит блюдо из красной фасоли очень аппетитным и красивым!

Подготовим следующие ингредиенты:

160 (сто шестьдесят) гр — орехов (ядро) 500 (пятьсот) гр — красной фасоли 160 (сто шестьдесят) гр — укропа, петрушки, мяты, кинзы, базилика 80 (восемьдесят) гр — зеленого лука 3 (три) зубчика — чеснока щепотка соли щепотка перца черного молотого

Рецепт приготовления:

Промойте красную фасоль и замочите в холодной воде на всю ночь

Наутро воду слейте, и варите ее в свежей воде до готовности. Потом охладите

Всю зелень мелко нарезать

Чеснок измельчить

Орехи ратсолочь

В салатнице соедините все ингредиенты и перемешайте

В салат добавьте немного жидкости, оставшейся после фасоли. Украсьте цельными орешками при подаче! Очень полезно и сытно! На здоровье!

Фасолевые котлетки.

Эти котлеты еще никого не оставили равнодушным! Улетают в два счета! Гарантирую! Отличный вариант блюда для семейного ужина. Ваши домочадцы точно удивятся! Котлеты получаются удивительно нежными. За счет куриной грудки. Вообще, открою секрет, мои гости не догадались из чего эти котлетки. Они поделились, что почувствовали вкус фасоли, но не могли предположить, что из этой замечательной крупы, готовят и котлеты!

Подготовим следующие ингредиенты:

1 (один) кг — красной фасоли 4 (четыре) зубчика — чеснока 400 (четыреста) гр — куриной грудки (без кожи) 2 (две) шт — моркови соль по вкусу черный молотый перец по вкусу 3 (три) шт — лука зелень по вкусу 1 (одна) ст. ложка — крахмала 2 (две) шт — яиц

Рецепт приготовления вкусного блюда из фасоли: