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Шоколадно-творожный пирог Мраморный. Нежное и рассыпчатое лакомство

Шоколадно-творожный пирог Мраморный получается нежным и рассыпчатым.

Шоколадно-творожный пирог Мраморный: ингредиенты

Шоколадно-творожный пирог Мраморный

Шоколадный слой:

  1. Сахар — 100 гр. (сто грамм)
  2. Шоколад — 100 гр. (сто грамм)
  3. Сливочное масло — 100 гр. (сто грамм)
  4. Мука — 100 гр. (сто грамм)
  5. Яйцо — 2 шт. (две штуки)
  6. Какао — 2 ст. л (две столовые ложки)
  7. Разрыхлитель — 0,5 ч. л (пол чайной ложки)
  8. Ванилин — 1 п. (один пакет)
  9. Соль — одна щепотка

Творожный слой:

  1. Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
  2. Творог — 200 гр. (двести грамм)
  3. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  4. Ванилин — 1 п. (один пакет)

Способ приготовления:

  • Поломайте шоколад на кусочки и растопите вместе со сливочным маслом.
  • Взбейте яйца с солью и сахаром.
  • Шоколадно-масляную смесь соедините со взбитыми яйцами.
  • Смешайте муку с какао и разрыхлителем, все ингредиенты соедините вместе.
  • Приготовьте творожную начинку: для этого творог тщательно перемешайте с яйцом, сахаром и ванилином.
  • Немного шоколадного теста выложите на дно формы, сверху в нескольких местах выложите половину  творожной массу.
  • Повторите слои, сверху должно быть шоколадное тесто, деревянной шпажкой сделайте разводы.
  • Выпекайте шоколадно-творожный пирог 30-40 минут при 180 градусах. Остудите на решётке.

Шоколадно-творожный пирог Мраморный — нежный и вкусный.

Шоколадно-творожный пирог Мраморный. Нежное и рассыпчатое лакомство 4

Пеките на здоровье!

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