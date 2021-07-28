Шоколадно-творожный пирог Мраморный. Нежное и рассыпчатое лакомство

Шоколадно-творожный пирог Мраморный получается нежным и рассыпчатым.
Шоколадно-творожный пирог Мраморный: ингредиенты
Шоколадный слой:
- Сахар — 100 гр. (сто грамм)
- Шоколад — 100 гр. (сто грамм)
- Сливочное масло — 100 гр. (сто грамм)
- Мука — 100 гр. (сто грамм)
- Яйцо — 2 шт. (две штуки)
- Какао — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Разрыхлитель — 0,5 ч. л (пол чайной ложки)
- Ванилин — 1 п. (один пакет)
- Соль — одна щепотка
Творожный слой:
- Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Творог — 200 гр. (двести грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Ванилин — 1 п. (один пакет)
Способ приготовления:
- Поломайте шоколад на кусочки и растопите вместе со сливочным маслом.
- Взбейте яйца с солью и сахаром.
- Шоколадно-масляную смесь соедините со взбитыми яйцами.
- Смешайте муку с какао и разрыхлителем, все ингредиенты соедините вместе.
- Приготовьте творожную начинку: для этого творог тщательно перемешайте с яйцом, сахаром и ванилином.
- Немного шоколадного теста выложите на дно формы, сверху в нескольких местах выложите половину творожной массу.
- Повторите слои, сверху должно быть шоколадное тесто, деревянной шпажкой сделайте разводы.
- Выпекайте шоколадно-творожный пирог 30-40 минут при 180 градусах. Остудите на решётке.
Шоколадно-творожный пирог Мраморный — нежный и вкусный.
Пеките на здоровье!
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