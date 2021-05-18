Кефирные пончики за 5 минут. Ароматная сладкая выпечка, детей за уши не оттащишь

Кефирные пончики за 5 минут понравятся Вам простотой приготовления. За короткое время Вы получите невероятно вкусный десерт к чаю.
Кефирные пончики за 5 минут: ингредиенты
- Яйцо – 1 шт. (одна штука)
- Мука – 3 ст. (три стакана)
- Кефир – 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Сахар – 5 ст. л. (пять столовых ложек)
- Сода – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
- Сахарная пудра – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Растительное масло – 3 ст. л. (три столовых ложки)
- Соль – 1/3 ст. л. (треть столовой ложки)
Способ приготовления:
- Яйцо, Кефир, сахар и соль тщательно перемешайте.
- Всыпьте туда растительное масло и соду.
- Следом всыпьте просеянную муку и замешайте тесто.
- Тесто разделите на 2-3 части, раскатайте каждую в пласт толщиной около 1см.
- Вырежьте стаканом из теста круги, внутри каждого сделайте выемку рюмкой.
- Для приготовления пончиков повторно используйте остатки теста.
- Вылейте около 1 см масла на раскалённую сковороду.
- Пончики выложите в раскалённое масло и жарьте на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.
- Присыпьте горячие пончики сахарной пудрой.
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