Курица с шампиньонами: нереально вкусная курица в сливочном соусе

Курица с шампиньонами – очень вкусное блюдо! Язык проглотишь, как говорится!
Курица с шампиньонами: ингредиенты
- 300 (триста) гр – куриного филе
- 8 (восемь) шт – шампиньонов
- 1 (одна) шт – лука
- Растительное масло
- Соль по вкусу
- 200 (двести) мл – сливок или молока. Если сливки берете более 33% жирности, то мука не понадобится. Если же молоко, то одна ст. ложка муки
- 20 (двадцать) гр – сливочного масла
- Укроп или петрушка
- Свежемолотый перец
Рецепт курицы с шампиньонами:
- Филе промойте. Нарежьте средними кусочками
- Шампиньоны промойте и нарежьте пластинами
- Лук мелко нарежьте и обжарьте его на растительном масле
- Лук отложите в сторону. На том же масле обжарьте курицу, минуты три. Затем уберите ее со сковороды. Там же обжарьте грибы. Соедините все ингредиенты в сковороде, посолите. Перемешайте
- Влейте сливки или молоко. Помешайте, чтобы не образовались комочки
- Добавьте нарезанную зелень. Поперчите и тушите минуты четыре
- Выключите огонь, положите сливочное масло и дайте настояться минут семь
Курицу с шампиньонами подавайте к столу!
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