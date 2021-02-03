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Курица с шампиньонами: нереально вкусная курица в сливочном соусе

Курица с шампиньонами – очень вкусное блюдо! Язык проглотишь, как говорится!

Курица с шампиньонами: ингредиенты

Курица с шампиньонами

  1. 300 (триста) гр – куриного филе
  2. 8 (восемь) шт – шампиньонов
  3. 1 (одна) шт – лука
  4. Растительное масло
  5. Соль по вкусу
  6. 200 (двести) мл – сливок или молока. Если сливки берете более 33% жирности, то мука не понадобится. Если же молоко, то одна ст. ложка муки
  7. 20 (двадцать) гр – сливочного масла
  8. Укроп или петрушка
  9. Свежемолотый перец

Рецепт курицы с шампиньонами:

Курица с шампиньонами

  • Филе промойте. Нарежьте средними кусочками
  • Шампиньоны промойте и нарежьте пластинами
  • Лук мелко нарежьте и обжарьте его на растительном масле
  • Лук отложите в сторону. На том же масле обжарьте курицу, минуты три. Затем уберите ее со сковороды. Там же обжарьте грибы. Соедините все ингредиенты в сковороде, посолите. Перемешайте
  • Влейте сливки или молоко. Помешайте, чтобы не образовались комочки
  • Добавьте нарезанную зелень. Поперчите и тушите минуты четыре
  • Выключите огонь, положите сливочное масло и дайте настояться минут семь

Курицу с шампиньонами подавайте к столу!

Курица с шампиньонами

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