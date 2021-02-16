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Есть 10 минут и немного муки и сыра? Приготовьте эту вкусняшку: быстрая пицца на сковороде

Этот рецепт мне понравился потому, что тесто получается идентичным, как для настоящей пиццы. При этом, замешивать его не нужно на майонезе или сметана, но получается оно очень нежным и мягким. Процесс готовки занимаем минимум времени.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • мука, 60 г;
  • соль и сахар по четверти ч.л;
  • вода, около 40 мл;
  • разрыхлитель, четверть ч.л.

Для приготовления начинки необходимо:

  • кетчуп (соус томатный), 2 – 3 ст.л;
  • мясо отварное, ветчина, колбаса и сыр по 50 г;
  • лук, половинка;
  • огурец маринованный, 1 шт.

Процесс  приготовления

У меня получается одна пицца с диаметром 28 см, как раз по моей сковороде.

Высыпаем в емкость соль и сахар, разрыхлитель, вливаем воду и всыпаем просеянную муку. Вымешиваем тесто и оставляем на 5 минут.

Для начинки можно брать самые разные продукты, которые вы кладете в обычную пиццу, конечно, они должны быть готовыми. К примеру, грибы должны быть обжаренными, мясо отварным или копченым.

Продукты для начинки режем тонкой соломкой, сыр трем на терке.

Раскатываем тесто в лепешку по диаметру вашей сковороды, выкладываем в сковороду, обжариваем 1 – 2 минуты до румяности и переворачиваем.

Смазываем томатным соусом или кетчупом, выкладываем нарезанные продукты и посыпаем сыром.

Есть 10 минут и немного муки и сыра? Приготовьте эту вкусняшку: быстрая пицца на сковороде

Накрываем крышкой и жарим до тех пор, пока сыр не расплавится.

Чтобы пицца получилась, как классическая, посыпайте пряностями и специями для пиццы.

Есть 10 минут и немного муки и сыра? Приготовьте эту вкусняшку: быстрая пицца на сковороде

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