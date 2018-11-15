Самый бюджетный бутерброд

В этой статье мы расскажем вам, как приготовить вкусный бутерброд к завтраку. Для него нам понадобятся простые и доступные продукты. Готовится он просто и быстро. Количество продуктов можно брать в произвольном порядке.

Необходимые продукты

картофель

растительное масло

хлеб

Начинаем приготовление

Картофель очищаем, промываем и натираем на терке. Затем перекладываем его в небольшую чашку, добавляем соль и перец по вкусу. Хлеб нарезаем тонкими пластинками и сверху выкладываем картофельную кашицу. Важно! Картофель нужно немного отжать, чтобы не было лишней жидкости. На сковороде разогреваем растительное масло. Затем выкладываем бутерброд, картофельным слоем вниз. Когда картофель поджарится бутерброды перекладываем на тарелку и подаем к столу.

Приятного аппетита!

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