Самый бюджетный бутерброд

В этой статье мы расскажем вам, как приготовить вкусный бутерброд к завтраку. Для него нам понадобятся простые и доступные продукты. Готовится он просто и быстро. Количество продуктов можно брать в произвольном порядке.
Необходимые продукты
- картофель
- растительное масло
- хлеб
Начинаем приготовление
- Картофель очищаем, промываем и натираем на терке. Затем перекладываем его в небольшую чашку, добавляем соль и перец по вкусу.
- Хлеб нарезаем тонкими пластинками и сверху выкладываем картофельную кашицу. Важно! Картофель нужно немного отжать, чтобы не было лишней жидкости.
- На сковороде разогреваем растительное масло. Затем выкладываем бутерброд, картофельным слоем вниз.
- Когда картофель поджарится бутерброды перекладываем на тарелку и подаем к столу.
Приятного аппетита!
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