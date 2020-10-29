Блюдо из молодых кабачков: ленивая пицца хоть на каждый день

Блюдо из молодых кабачков! Попробуем сегодня приготовить очень необычное вкусное блюдо из молодых кабачков. Такая ленивая пицца обязательно Вам понравится, тем более, что времени на ее приготовление уходит немного.

Получается блюдо ароматным, сочным и аппетитным. Такую пиццу можно приготовить и на завтрак, и на ужин.

Блюдо из молодых кабачков: ингредиенты

два молодых кабачка среднего размера

пять яиц

сто пятьдесят граммов сыра

три помидора

соль и перец – по вкусу

несколько веточек укропа или любой другой свежей зелени

растительное масло – для жарки

Блюдо из молодых кабачков: как приготовить

Начать надо с подготовки кабачков:

Кабачки помыть и, не очищая от кожуры и семечек, так как они еще совсем молодые, натереть на крупной терке.

Натертые кабачки отжать через мелкую марлю и отправить в сковороду с разогретым растительным маслом.

Жарить на среднем огне, периодично помешивая, минут десять.

Пока кабачки жарятся нужно подготовить заливку:

В глубокую емкость вбить яйца.

Сыр натереть на крупной фракции терки и отправить к яйцам.

Все хорошо перемешать вилочкой.

Помидорки помыть, просушить полотенчиком и разрезать тонкими четверть кольцами.

Снова все тщательно перемешать.

А теперь – последний этап:

Кабачки в сковороде хорошо перемешать и добавить к ним приготовленную заливку.

Все снова перемешать, равномерно распределить и тушить еще минут семь на среднем огне. Периодически проделывать в овощном слое дырочки, чтобы лишняя жидкость выкипала.

За пару минут до готовности закрыть сковороду крышкой. Огонь несколько увеличить.

Через две-три минуты огонь выключить.

Свежую зелень помыть, просушить и посыпать им готовое блюдо.

Ну вот мы и приготовили очень оригинальное вкусное блюдо из кабачков. Ленивая пицца получилась очень аппетитной, яркой и ароматной. Разделите ее на порционные кусочки и подайте на стол.

Блюдо из молодых кабачков: готов

Приятного Вам аппетита!