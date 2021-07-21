Кабачки по-корейски. Потрясающая закуска к мясу и не только

Кабачки по-корейски — потрясающая закуска к мясу, которая особенно понравится любителям овощей.
Кабачки по-корейски: ингредиенты
- Кабачки – 500 г. (пятьсот грамм)
- Болгарский перец – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Морковь – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Кунжутные семечки – 10 г. (десять грамм)
- Луковица – 1 шт. (одна штука)
- Петрушка – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Базилик – 50 г. (пятьдесят грамм)
Заправка:
- Растительное масло – 5 ст. л. (пять столовых ложек)
- Сахар – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Уксус 9% — 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Соевый соус – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Чеснок – 3 з. (три зубчика)
- Чёрный перец – щепотка
- Красный перец – щепотка
- Приправы для моркови по-корейски – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Кориандр – ½ ч. л. (половина чайной ложки)
- Соль – ½ ч. л. (половина чайной ложки)
Способ приготовления:
- На тёрке для корейской моркови натрите кабачок. Натрите также морковь и переложите в миску овощи.
- Очистите от семян болгарский перец и нарежьте очень тонкой соломкой, добавьте к остальным овощам.
- Чистите, нарежьте полукольцами лук и положите на раскалённую сковороду. Обжарьте до румяного состояния, переложите на тарелку.
- Чеснок измельчите.
- В миску к овощам добавьте все приготовленные специи, рубленный чеснок, жареный лу, влейте растительное масло и перемешайте.
- Добавьте соевый соус, уксус в массу и перемешайте снова.
- Зелень нарежьте крупными кусочками, добавьте к овощам и перемешайте. Оставьте салат на 2 часа при комнатной температуре. Посыпьте при подаче кунжутом.
Кабачки по-корейски — простые в приготовлении но очень вкусные.
Приятного аппетита!
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