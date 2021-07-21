Кабачки по-корейски. Потрясающая закуска к мясу и не только

Кабачки по-корейски — потрясающая закуска к мясу, которая особенно понравится любителям овощей.

Кабачки по-корейски: ингредиенты

Кабачки по-корейски

  1. Кабачки – 500 г. (пятьсот грамм)
  2. Болгарский перец – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  3. Морковь – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  4. Кунжутные семечки – 10 г. (десять грамм)
  5. Луковица – 1 шт. (одна штука)
  6. Петрушка – 50 г. (пятьдесят грамм)
  7. Базилик – 50 г. (пятьдесят грамм)

Заправка:

  1. Растительное масло – 5 ст. л. (пять столовых ложек)
  2. Сахар – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  3. Уксус 9% — 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  4. Соевый соус – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  5. Чеснок – 3 з. (три зубчика)
  6. Чёрный перец – щепотка
  7. Красный перец – щепотка
  8. Приправы для моркови по-корейски – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  9. Кориандр – ½ ч. л. (половина чайной ложки)
  10. Соль – ½ ч. л. (половина чайной ложки)

Способ приготовления:

  1. На тёрке для корейской моркови натрите кабачок. Натрите также морковь и переложите в миску овощи.
  2. Очистите от семян болгарский перец и нарежьте очень тонкой соломкой, добавьте к остальным овощам.
  3. Чистите, нарежьте полукольцами лук и положите на раскалённую сковороду. Обжарьте до румяного состояния, переложите на тарелку.
  4. Чеснок измельчите.
  5. В миску к овощам добавьте все приготовленные специи, рубленный чеснок, жареный лу, влейте растительное масло и перемешайте.
  6. Добавьте соевый соус, уксус в массу и перемешайте снова.
  7. Зелень нарежьте крупными кусочками, добавьте к овощам и перемешайте. Оставьте салат на 2 часа при комнатной температуре. Посыпьте при подаче кунжутом.

Кабачки по-корейски — простые в приготовлении но очень вкусные.

Кабачки по-корейски. Потрясающая закуска к мясу и не только 2

Приятного аппетита!

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