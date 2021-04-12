Стала чаще покупать крабовые палочки, когда попробовала у подруги новый салат из них. Готовится без кукурузы и риса

Салатик получается очень свежим, легким, но сытным, ароматным. Можно сочетать как с рыбными, так и с мясными блюдами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

крабовые палочки, 440 г;

ветчина, 300 г;

сладкий перец и томаты по 2 шт;

сыр, 150 г;

укроп;

чеснок, 1 – 2 зубчика;

соль, майонез.

Процесс приготовления

Ветчину берите по своему вкусу, я люблю куриную и использую ее.

Режем соломкой ветчину и крабовые палочки, смешиваем.

Томаты и сладкий перец режем кубиком и добавляем в салат.

Совет: чтобы салат не начал «течь», помидоры разрезайте на две части, ложечкой уберите мякоть и семена.

Сыр трем на крупной терке, укроп режем и добавляем в салат.

Чеснок можно натереть на средней терке или пропустить через пресс, добавляем в салат.

Перемешиваем все продукты, заправляем майонезом и пробуем: если необходимо, досаливаем и подаем к столу.

Салат получается очень свежим, ароматным, им можно еще заполнять закусочные корзинки и подавать на праздничный стол.