Стала чаще покупать крабовые палочки, когда попробовала у подруги новый салат из них. Готовится без кукурузы и риса

Салатик получается очень свежим, легким, но сытным, ароматным. Можно сочетать как с рыбными, так и с мясными блюдами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- крабовые палочки, 440 г;
- ветчина, 300 г;
- сладкий перец и томаты по 2 шт;
- сыр, 150 г;
- укроп;
- чеснок, 1 – 2 зубчика;
- соль, майонез.
Процесс приготовления
Ветчину берите по своему вкусу, я люблю куриную и использую ее.
Режем соломкой ветчину и крабовые палочки, смешиваем.
Томаты и сладкий перец режем кубиком и добавляем в салат.
Совет: чтобы салат не начал «течь», помидоры разрезайте на две части, ложечкой уберите мякоть и семена.
Сыр трем на крупной терке, укроп режем и добавляем в салат.
Чеснок можно натереть на средней терке или пропустить через пресс, добавляем в салат.
Перемешиваем все продукты, заправляем майонезом и пробуем: если необходимо, досаливаем и подаем к столу.
Салат получается очень свежим, ароматным, им можно еще заполнять закусочные корзинки и подавать на праздничный стол.
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