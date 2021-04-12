Скатерть-Самобранка

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Беру самую дешевую рыбу. Все хозяйки помнят этот рецепт из СССР

Сегодня трудно купить вкусную консервированную рыбу в томате. Поэтому предлагаю воспользоваться мим рецептом и сделать вкусное блюдо из самой простой и дешевой рыбки- кильки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • килька, 1 кг;
  • соль, 1 ч.л;
  • масло растительное, 2 ст.л;
  • лук и морковь по 2 шт;
  • лист лавровый, 3 шт;
  • томатная паста, 3 ст.л;
  • гвоздика, 4 шт;
  • перец душистый, 10 шт;
  • сок 1 лимона;
  • вода, 150 мл.

Процесс приготовления

Беру самую дешевую рыбу. Все хозяйки помнят этот рецепт из СССР

Рыбу берем не соленую, убираем хвостики и голову, внутренности. Хорошо промываем холодной водой и даем стечь.

Совет: если в магазине нет кильки, подходит и хамса, получается одинаковый вкусу.

Смешиваем с солью.

Лук режем мелко, морковь трем на крупной терке или режем небольшими кусочками.

Обжариваем лук на растительном масле, потом добавляем перец и лавровый лист, перемешиваем и добавляем морковь, перемешиваем.

Перекладываем овощи в кастрюлю, сверху выкладываем рыбу.

Смешиваем томатную пасту и сок лимона, воду и заливаем рыбу.

Тушим на небольшом огне в течение 2 часов.

Беру самую дешевую рыбу. Все хозяйки помнят этот рецепт из СССР

Я еще делаю такое блюдо в мультиварке, все, как и в этом рецепте, тушим в течение 2 часов.

Если не нравиться вкус гвоздики, не добавляйте ее.

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