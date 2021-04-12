Беру самую дешевую рыбу. Все хозяйки помнят этот рецепт из СССР

Сегодня трудно купить вкусную консервированную рыбу в томате. Поэтому предлагаю воспользоваться мим рецептом и сделать вкусное блюдо из самой простой и дешевой рыбки- кильки.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- килька, 1 кг;
- соль, 1 ч.л;
- масло растительное, 2 ст.л;
- лук и морковь по 2 шт;
- лист лавровый, 3 шт;
- томатная паста, 3 ст.л;
- гвоздика, 4 шт;
- перец душистый, 10 шт;
- сок 1 лимона;
- вода, 150 мл.
Процесс приготовления
Рыбу берем не соленую, убираем хвостики и голову, внутренности. Хорошо промываем холодной водой и даем стечь.
Совет: если в магазине нет кильки, подходит и хамса, получается одинаковый вкусу.
Смешиваем с солью.
Лук режем мелко, морковь трем на крупной терке или режем небольшими кусочками.
Обжариваем лук на растительном масле, потом добавляем перец и лавровый лист, перемешиваем и добавляем морковь, перемешиваем.
Перекладываем овощи в кастрюлю, сверху выкладываем рыбу.
Смешиваем томатную пасту и сок лимона, воду и заливаем рыбу.
Тушим на небольшом огне в течение 2 часов.
Я еще делаю такое блюдо в мультиварке, все, как и в этом рецепте, тушим в течение 2 часов.
Если не нравиться вкус гвоздики, не добавляйте ее.
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