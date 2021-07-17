Был бы погреб, сделала бы 50 банок. Огурцы на зиму без уксуса и стерилизации

Оригинальный рецепт огурцов в собственном соку. Рецепт очень простой и быстрый, в нем нет уксуса, который многим не нравится.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

огурцы, 800 г;

хрен, укроп;

огурцы для заливки, 1 кг;

чеснок, 8 зубчиков;

соль, 2 ст.л;

вода по 1 л на 2л банки.

Процесс приготовления

Огурцы промываем и удаляем хвостики.

Вторую часть огурцов – 1 кг трем на крупной терке и смешиваем с тертым чесноком.

Совет: чем больше чеснока, тем пикантнее получается.

Смешиваем огуречную массу с солью и оставляем, чтобы появился сок.

В банки раскладываем зелень и кладем по 3 столовые ложки заливки (тертые огурцы) и укладываем целые огурчики.

Сверху опять кладем заливку, банки заполняем до верха.

Обязательно банки встряхивать, чтобы тертая масса хорошо распределилась между целыми огурцами.

Сверху накрываем листом хрена, который не даст появиться плесени.

Накрываем крышками и ставим в холодильник или холодный подвал.