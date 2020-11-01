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Безе в духовке: простой состав – восхитительный вкус

Безе в духовке – классический рецепт приготовления. Состав прост —  а вкус получается невероятным.

Безе в духовке: ингредиенты

Безе в духовке

  1. 150 (сто пятьдесят) гр – сахарной пудры
  2. 4 (четыре) шт – яичных белков
  3. 1 (одна) ч. ложка – лимонного сока

Безе в духовке: рецепт

Безе в духовке

  • Заранее приготовьте два противня. Кондитерский мешок и включите духовку
  • Белки отделите от желтков. Взбейте белки до мягкой, но стойкой пены. Потихоньку добавляйте сахарную пудру
  • Взбейте все тщательно до плотной, стойкой и блестящей пены. Если перевернуть посуду, то пена не должна выпадать
  • Добавьте одну ч. ложку лимонного сока и взбивайте минуты три
  • Получившуюся белковую массу переложите в кондитерский мешок. Если же, у вас не оказалось мешочка, то выкладывайте ложкой
  • Выдавите на противень будущее лакомство и сушите в духовку при 100 – 130 градусах на часа два. Если не высохло как надо, то оставьте безешки в духовке на ночь

Безе в духовке готово: Видео

Получается так по – домашнему и так вкусно! Мои дети, такие пироженки называют сказочными! Порадуйте и вы своих домочадцев! На здоровье!

Безе в духовке

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