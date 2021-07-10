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Не жарьте цукини, а готовьте их таким образом. Вкусно и полезно

Запеченные в духовке блюда, особенно овощи, сохраняют в себе не только свежий аромат, но и настоящий, природный вкус, очень много полезных веществ.

Это блюдо готовится просто и быстро, запеченные пампушки из кабачков, будут мягкими и пышными.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кабачки, 2 шт;
  • яйца, 2 шт;
  • лук, 1 шт;
  • чеснок, 1 зубчик;
  • мука, 130 г;
  • дрожжи сухие, 1 ч.л;
  • сухари панировочные, 2 ст.л;
  • соль, перец, специи, зелень.

Процесс приготовления

Кабачки трем на крупной терке и хорошо отжимаем их от сока.

Лук и чеснок мелко режем, зелень рубим.

Смешиваем кабачки с луком и чесноком, яйцами, солим и перчим, всыпаем панировочные сухари и муку, дрожжи.

Массу хорошо вымешиваем.

Совет: чтобы такие пампушки получились с легким пикантным вкусом, можно добавить ароматные провансальские или итальянские травы.

Противень застилаем пергаментом и столовой ложкой выкладываем порционно массу.

Не жарьте цукини, а готовьте их таким образом. Вкусно и полезно

 

Запекаем при 180 градусах около 5 – 10 минут до румяности.

Не жарьте цукини, а готовьте их таким образом. Вкусно и полезно

Подаю горячими или холодными, получается легкий и ароматный хлебец-закуска к любым блюдам, особенно удачно сочетается с мясными блюдами, салатами из овощей, разными оригинальными соусами и намазками.

Не жарьте цукини, а готовьте их таким образом. Вкусно и полезно

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