Не жарьте цукини, а готовьте их таким образом. Вкусно и полезно

Запеченные в духовке блюда, особенно овощи, сохраняют в себе не только свежий аромат, но и настоящий, природный вкус, очень много полезных веществ.
Это блюдо готовится просто и быстро, запеченные пампушки из кабачков, будут мягкими и пышными.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, 2 шт;
- яйца, 2 шт;
- лук, 1 шт;
- чеснок, 1 зубчик;
- мука, 130 г;
- дрожжи сухие, 1 ч.л;
- сухари панировочные, 2 ст.л;
- соль, перец, специи, зелень.
Процесс приготовления
Кабачки трем на крупной терке и хорошо отжимаем их от сока.
Лук и чеснок мелко режем, зелень рубим.
Смешиваем кабачки с луком и чесноком, яйцами, солим и перчим, всыпаем панировочные сухари и муку, дрожжи.
Массу хорошо вымешиваем.
Совет: чтобы такие пампушки получились с легким пикантным вкусом, можно добавить ароматные провансальские или итальянские травы.
Противень застилаем пергаментом и столовой ложкой выкладываем порционно массу.
Запекаем при 180 градусах около 5 – 10 минут до румяности.
Подаю горячими или холодными, получается легкий и ароматный хлебец-закуска к любым блюдам, особенно удачно сочетается с мясными блюдами, салатами из овощей, разными оригинальными соусами и намазками.
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