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Нежный торт-пирожное. Шоколадный десерт, тающий во рту

Нежный торт-пирожное станет одним из ваших любимых десертов.

Нежный торт-пирожное: ингредиенты

Нежный торт-пирожное

Для бисквита:

  1. Пшеничная мука – 70 г. (семьдесят грамм)
  2. Яйца – 3 шт. (три штуки)
  3. Сахар – 200 г. (двести грамм)
  4. Молоко – 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
  5. Растительное масло – 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
  6. Разрыхлитель – 10 г. (десять грамм)
  7. Какао-порошок – 3 т. Л. (три столовых ложки)

Для пропитки:

  1. Молоко – 180 мл. (сто восемьдесят миллилитров)
  2. Сахар – 3 ст. л. (три столовых ложки)
  3. Какао-порошок – 1 ст. л. (одна столовая ложка)

Для крема:

  1. Сахарная пудра – 3 ст. л. (три столовых ложки)
  2. Сливки 33% — 400 г. (четыреста грамм)
  3. Какао-порошок – 1 ст. л. (одна столовая ложка)

Для глазури:

  1. Сахар – 5 ст. л. (пять столовых ложки)
  2. Молоко – 200 мл. (двести миллилитров)
  3. Сливочное масло – 50. Г. (пятьдесят грамм)
  4. Какао-порошок – 4 ст. л. (четыре столовых ложки)

Способ приготовления:

  • Сначала приготовьте тесто. Вбейте яйца в глубокую миску и взбейте миксером до пены.
  • Введите частями сахар, продолжая взбивать яичную массу, примерно 4-5 минут.
  • Влейте молоко и растительное масло, ещё раз взбейте.
  • В массу просейте какао-порошок, добавьте разрыхлитель.
  • После всыпьте муку и замешайте жидкое тесто сначала миксером, потом лопаткой.
  • Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой.
  • В форму влейте тесто и разровняйте лопаткой.
  • Слегка постучите формой об стол, чтобы вышли пузырьки воздуха.
  • Корж выпекайте 25-30 минут при температуре 180 градусов.
  • Теперь приготовим пропитку. Положите Какао-порошок в сотейник, влейте молоко и добавьте сахар.
  • Поставьте на огонь, и активно перемешивая доведите смесь до кипения.
  • Как только смесь закипит, снимите с огня.
  • Выньте готовый корж с духовки и освободите от формы и бумаги.
  • Корж положите обратно в ту же форму и равномерно полейте горячий бисквит пропиткой.
  • Приготовьте шоколадную глазурь. Какао-порошок положите в сотейник, добавьте сахар и влейте молоко.
  •  Поставьте на огонь, постоянно перемешивая доведите до кипения.
  • Как масса закипит, варите ещё 25-30 секунд, добавьте сливочное масло и Снимите с огня.
  • Перемешайте всё до однородного состояния и дайте остынуть.
  • Теперь соберите торт. Равномерно смажьте остывший бисквит, сначала слоем крема с какао, после нанесите слой обычного крема.
  • Пропустите глазурь через сито, чтобы не было комочков и равномерно полейте торт сверху.
  • Уберите торт-пирожное в холодильную камеру на несколько часов.

Нежный торт-пирожное буквально растает у вас во рту.

Нежный торт-пирожное. Шоколадный десерт, тающий во рту 2

Пеките на здоровье!

 

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