Нежный торт-пирожное. Шоколадный десерт, тающий во рту

Нежный торт-пирожное станет одним из ваших любимых десертов.
Нежный торт-пирожное: ингредиенты
Для бисквита:
- Пшеничная мука – 70 г. (семьдесят грамм)
- Яйца – 3 шт. (три штуки)
- Сахар – 200 г. (двести грамм)
- Молоко – 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
- Растительное масло – 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
- Разрыхлитель – 10 г. (десять грамм)
- Какао-порошок – 3 т. Л. (три столовых ложки)
Для пропитки:
- Молоко – 180 мл. (сто восемьдесят миллилитров)
- Сахар – 3 ст. л. (три столовых ложки)
- Какао-порошок – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
Для крема:
- Сахарная пудра – 3 ст. л. (три столовых ложки)
- Сливки 33% — 400 г. (четыреста грамм)
- Какао-порошок – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
Для глазури:
- Сахар – 5 ст. л. (пять столовых ложки)
- Молоко – 200 мл. (двести миллилитров)
- Сливочное масло – 50. Г. (пятьдесят грамм)
- Какао-порошок – 4 ст. л. (четыре столовых ложки)
Способ приготовления:
- Сначала приготовьте тесто. Вбейте яйца в глубокую миску и взбейте миксером до пены.
- Введите частями сахар, продолжая взбивать яичную массу, примерно 4-5 минут.
- Влейте молоко и растительное масло, ещё раз взбейте.
- В массу просейте какао-порошок, добавьте разрыхлитель.
- После всыпьте муку и замешайте жидкое тесто сначала миксером, потом лопаткой.
- Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой.
- В форму влейте тесто и разровняйте лопаткой.
- Слегка постучите формой об стол, чтобы вышли пузырьки воздуха.
- Корж выпекайте 25-30 минут при температуре 180 градусов.
- Теперь приготовим пропитку. Положите Какао-порошок в сотейник, влейте молоко и добавьте сахар.
- Поставьте на огонь, и активно перемешивая доведите смесь до кипения.
- Как только смесь закипит, снимите с огня.
- Выньте готовый корж с духовки и освободите от формы и бумаги.
- Корж положите обратно в ту же форму и равномерно полейте горячий бисквит пропиткой.
- Приготовьте шоколадную глазурь. Какао-порошок положите в сотейник, добавьте сахар и влейте молоко.
- Поставьте на огонь, постоянно перемешивая доведите до кипения.
- Как масса закипит, варите ещё 25-30 секунд, добавьте сливочное масло и Снимите с огня.
- Перемешайте всё до однородного состояния и дайте остынуть.
- Теперь соберите торт. Равномерно смажьте остывший бисквит, сначала слоем крема с какао, после нанесите слой обычного крема.
- Пропустите глазурь через сито, чтобы не было комочков и равномерно полейте торт сверху.
- Уберите торт-пирожное в холодильную камеру на несколько часов.
Нежный торт-пирожное буквально растает у вас во рту.
Пеките на здоровье!
Свежие комментарии