Вишнёвое варенье в собственном соку. Готовится без варки и не портится, зимой уплетаем за обе щёки

Вишнёвое варенье в собственном соку получается невероятно ароматным и вкусным.
Вишнёвое варенье в собственном соку: ингредиенты
- Вишня — 1 кг. (один килограмм)
- Вода — 200 мл. (двести миллилитров)
- Сахар – 1 кг. (один килограмм)
- Лимонная кислота – 3,5 кг. (три с половиной килограмм)
Способ приготовления:
- Смешайте воду с сахаром, поставьте на небольшой огонь и доведите до кипения.
- Положите лимонную кислоту и варите ещё семь минут. Сироп можете перемешать несколько раз.
- Промойте вишню и дайте стечь воде.
- Вишню уложите в удобную посуду и залейте горячим сиропом. Аккуратно утопите ягоды в сиропе и оставьте на десять минут.
- Сироп слейте и повторите процедуру –сироп закипел, покипел семь минут – залейте вишню.
- Перемешайте и оставьте на двадцать пять минут.
- Слейте сироп и повторите процесс варки.
- Банки простерилизуйте удобным способом.
- Снова кипятите сироп, и пока он закипит, разложите ягоды по банкам. Залейте горячим сиропом. Закрутите крышки, переверните, накройте сверху и оставьте остывать при комнатной температуре.
Вишнёвое варенье в собственном соку — готово!
Вкуснейшее варенье готово!
Свежие комментарии