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Вишнёвое варенье в собственном соку. Готовится без варки и не портится, зимой уплетаем за обе щёки

Вишнёвое варенье в собственном соку получается невероятно ароматным и вкусным.

Вишнёвое варенье в собственном соку: ингредиенты

Вишнёвое варенье в собственном соку

  1. Вишня — 1 кг. (один килограмм)
  2. Вода — 200 мл. (двести миллилитров)
  3. Сахар – 1 кг. (один килограмм)
  4. Лимонная кислота – 3,5 кг. (три с половиной килограмм)

Способ приготовления:

  • Смешайте воду с сахаром, поставьте на небольшой огонь и доведите до кипения.
  • Положите лимонную кислоту и варите ещё семь минут. Сироп можете перемешать несколько раз.
  • Промойте вишню и дайте стечь воде.
  • Вишню уложите в удобную посуду и залейте горячим сиропом. Аккуратно утопите ягоды в сиропе и оставьте на десять минут.
  • Сироп слейте и повторите процедуру –сироп закипел, покипел семь минут – залейте вишню.
  • Перемешайте и оставьте на двадцать пять минут.
  • Слейте сироп и повторите процесс варки.
  • Банки простерилизуйте удобным способом.
  • Снова кипятите сироп, и пока он закипит, разложите ягоды по банкам. Залейте горячим сиропом. Закрутите крышки, переверните, накройте сверху и оставьте остывать при комнатной температуре.

Вишнёвое варенье в собственном соку — готово!

Вишнёвое варенье в собственном соку

Вкуснейшее варенье готово!

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