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Пирог с фруктами: намного сочнее , чем шарлотка

Пирог с фруктами – вы просто полюбите этот рецепт с первого раза! Намного вкуснее шарлотки! Альтернатива – идеальная! Пирог получается мягким, воздушным и пышным!

Пирог с фруктами: ингредиенты

Пирог с фруктами

  1. 2 (две) шт – яиц
  2. 2 (два) стакана – муки
  3. 1 (одна) ч. ложка – соды
  4. 250 (двести пятьдесят) гр – сахара
  5. Пол стакана – растительного масла
  6. 1 (один) стакан – молока
  7. Фрукты по желанию
  8. Ванилин по вкусу

Рецепт пирога с фруктами:

Пирог с фруктами

  • Просеянную муку смешайте с содой. Взбейте яйцо с сахаром, до его растворения
  • Добавьте яичную массу в молоко, перемешайте
  • Добавьте ванилин и муку, вымесите
  • Форму застелите пергаментной бумагой, влейте тесто и сверху разложите любимые кусочки фруктов. Можно добавить ягод, сухофруктов
  • Отправьте пирог выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на полчаса
  • Когда пирог остынет, посыпьте его сахарной пудрой. Также, сюда отлично подойдет сметанный крем или ягодный соус, мед

Угощайтесь пирогом с фруктами!

Пирог с фруктами

Обязательно испеките пирог по этому рецепту. Он настолько прост, что под силу даже начинающей хозяюшке! На здоровье!

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