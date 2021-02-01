Пирог с фруктами: намного сочнее , чем шарлотка

Пирог с фруктами – вы просто полюбите этот рецепт с первого раза! Намного вкуснее шарлотки! Альтернатива – идеальная! Пирог получается мягким, воздушным и пышным!

Пирог с фруктами: ингредиенты

2 (две) шт – яиц 2 (два) стакана – муки 1 (одна) ч. ложка – соды 250 (двести пятьдесят) гр – сахара Пол стакана – растительного масла 1 (один) стакан – молока Фрукты по желанию Ванилин по вкусу

Рецепт пирога с фруктами:

Просеянную муку смешайте с содой. Взбейте яйцо с сахаром, до его растворения

Добавьте яичную массу в молоко, перемешайте

Добавьте ванилин и муку, вымесите

Форму застелите пергаментной бумагой, влейте тесто и сверху разложите любимые кусочки фруктов. Можно добавить ягод, сухофруктов

Отправьте пирог выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на полчаса

Когда пирог остынет, посыпьте его сахарной пудрой. Также, сюда отлично подойдет сметанный крем или ягодный соус, мед

Угощайтесь пирогом с фруктами!

Обязательно испеките пирог по этому рецепту. Он настолько прост, что под силу даже начинающей хозяюшке! На здоровье!