Пирог с фруктами: намного сочнее , чем шарлотка

Пирог с фруктами – вы просто полюбите этот рецепт с первого раза! Намного вкуснее шарлотки! Альтернатива – идеальная! Пирог получается мягким, воздушным и пышным!
Пирог с фруктами: ингредиенты
- 2 (две) шт – яиц
- 2 (два) стакана – муки
- 1 (одна) ч. ложка – соды
- 250 (двести пятьдесят) гр – сахара
- Пол стакана – растительного масла
- 1 (один) стакан – молока
- Фрукты по желанию
- Ванилин по вкусу
Рецепт пирога с фруктами:
- Просеянную муку смешайте с содой. Взбейте яйцо с сахаром, до его растворения
- Добавьте яичную массу в молоко, перемешайте
- Добавьте ванилин и муку, вымесите
- Форму застелите пергаментной бумагой, влейте тесто и сверху разложите любимые кусочки фруктов. Можно добавить ягод, сухофруктов
- Отправьте пирог выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на полчаса
- Когда пирог остынет, посыпьте его сахарной пудрой. Также, сюда отлично подойдет сметанный крем или ягодный соус, мед
Угощайтесь пирогом с фруктами!
Обязательно испеките пирог по этому рецепту. Он настолько прост, что под силу даже начинающей хозяюшке! На здоровье!
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