Из продуктов, которые всегда есть у вас дома. Простой и вкусный рецепт нежного десерта

Самый простой и вкусный рецепт легкого пирога-тортика. Получается нежный десерт с легким цитрусовым вкусом и ароматом. Просто попробуйте сделать.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйцо, 1 шт;

сахар и растительное масло по 50 г;

апельсин, 1 шт;

молоко, 240 го4

мука, 300 г4

разрыхлитель, 9 г;

варенье густое по вкусу.

Процесс приготовления

Яйцо соединяем с сахаром и растираем до однородности.

Вливаем растительное масло и перемешиваем массу.

Натираем цедру апельсина и добавляем в массу.

Вливаем молоко, перемешиваем.

Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и вымешиваем густое тесто.

Форму застилаем пергаментом и выкладываем тесто.

Сверху смазываем густое варенье или повидло. Сладость берите по своему вкусу.

Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 – 40 минут, готовность проверяйте шпажкой.