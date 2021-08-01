Из продуктов, которые всегда есть у вас дома. Простой и вкусный рецепт нежного десерта

Самый простой и вкусный рецепт легкого пирога-тортика. Получается нежный десерт с легким цитрусовым вкусом и ароматом. Просто попробуйте сделать.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
яйцо, 1 шт;
сахар и растительное масло по 50 г;
апельсин, 1 шт;
молоко, 240 го4
мука, 300 г4
разрыхлитель, 9 г;
варенье густое по вкусу.
Процесс приготовления
Яйцо соединяем с сахаром и растираем до однородности.
Вливаем растительное масло и перемешиваем массу.
Натираем цедру апельсина и добавляем в массу.
Вливаем молоко, перемешиваем.
Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и вымешиваем густое тесто.
Форму застилаем пергаментом и выкладываем тесто.
Сверху смазываем густое варенье или повидло. Сладость берите по своему вкусу.
Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 – 40 минут, готовность проверяйте шпажкой.
Если хотите, можно выпечь бисквит без варенья и уже остывший пирог смажьте любой сладкой пропиткой или шоколадной пастой, домашним кремом.
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