Хрустящие яблочные трубочки: идеальный вкусный десерт к чаю

Хрустящие яблочные трубочки! Если Вы любитель яблок, то этот вкусный десерт к чаю очень Вам понравится. Хрустящие яблочные трубочки с карамельно-яблочной начинкой, приготовленные по нашему рецепту, имеют всего один минус. Они настолько вкусные и аппетитные, что разлетаются сразу же.

Хрустящие яблочные трубочки: ингредиенты

четыре яблока

стакан сахарного песка

чайная ложка корицы

сто двадцать пять граммов сливочного масла

сто двадцать пять миллилитров растительного масла

сто двадцать пять миллилитров кефира

семьдесят граммов сахарной пудры

десять граммов ванильного сахара

столовая ложка кукурузного крахмала

чайная ложка куркумы

яйцо

шестьсот тридцать граммов муки

Хрустящие яблочные трубочки: как приготовить

Начать нужно с приготовления карамельно-яблочной начинки:

Яблоки помыть, удалить сердцевину, почистить и натереть на крупной терке.

Натертые яблоки переложить в сковороду с антипригарным покрытием.

Посыпать их стаканом сахарного песка.

Перемешать деревянной ложечкой, чтобы песок распределился равномерно.

Поставить сковороду на огонь ниже среднего и жарить полученную смесь около двадцати пяти минут.

Через указанное время добавить к яблокам корицу, перемешать и снять сковороду с огня.

Дать остыть.

Пока начинка остывает нужно подготовить тесто:

Масло достать из холодильника, переложить в глубокую миску и подождать, пока оно хорошо смягчится.

К размягченному сливочному маслу влить растительное.

В ту же миску влить необходимое количество кефира.

Туда же добавить ванильный сахар, сахарную пудру, крахмал, куркуму и все тщательно перемешать венчиком до получения однородной массы.

После туда же вбить яйцо и снова все перемешать.

В ту же миску постепенно просеять муку и замесить руками тесто.

Тесто собрать в шар.

Смазанными растительным маслом руками отщипнуть от теста маленькие кусочки и скатать их в шарики размером с мячик пинг-понга.

А теперь надо сформировать трубочки с яблочной начинкой:

Каждый шарик раскатать при помощи скалки в тонкую лепешку.

В лепешки положить по чайной ложечке уже остывшей яблочной начинки.

Равномерно распределить ее по поверхности лепешки.

Скатать лепешку с начинкой трубочкой.

Противень застелить пергаментной бумагой и выложить на нее трубочки. При этом трубочки нужно расположить не очень близко друг к другу.

Заложить противень в разогретую духовку и выпекать трубочки при температуре сто восемьдесят градусов около получаса.

Вот и готовы наши хрустящие трубочки с карамельно-яблочной начинкой. Переложите их на красивое блюдо, заварите крепкий чай и подайте к столу.

Такой вкусный и красивый десерт не может остаться не замеченным. Если Вашим друзьям понравятся трубочки, то предложите им наш рецепт.

Хрустящие яблочные трубочки: готовы

Ну что ж, приятного чаепития и хорошего всем дня!