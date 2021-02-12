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Хрустящие яблочные трубочки: идеальный вкусный десерт к чаю

Хрустящие яблочные трубочки! Если Вы любитель яблок, то этот вкусный десерт к чаю очень Вам понравится. Хрустящие яблочные трубочки с карамельно-яблочной начинкой, приготовленные по нашему рецепту, имеют всего один минус. Они настолько вкусные и аппетитные, что разлетаются сразу же.

Хрустящие яблочные трубочки: ингредиенты

  • четыре яблока

Хрустящие яблочные трубочки

  • стакан сахарного песка
  • чайная ложка корицы
  • сто двадцать пять граммов сливочного масла
  • сто двадцать пять миллилитров растительного масла
  • сто двадцать пять миллилитров кефира
  • семьдесят граммов сахарной пудры
  • десять граммов ванильного сахара
  • столовая ложка кукурузного крахмала
  • чайная ложка куркумы
  • яйцо
  • шестьсот тридцать граммов муки

Хрустящие яблочные трубочки: как приготовить

Начать нужно с приготовления карамельно-яблочной начинки:

  • Яблоки помыть, удалить сердцевину, почистить и натереть на крупной терке.
  • Натертые яблоки переложить в сковороду с антипригарным покрытием.
  • Посыпать их стаканом сахарного песка.
  • Перемешать деревянной ложечкой, чтобы песок распределился равномерно.
  • Поставить сковороду на огонь ниже среднего и жарить полученную смесь около двадцати пяти минут.

Хрустящие яблочные трубочки

  • Через указанное время добавить к яблокам корицу, перемешать и снять сковороду с огня.
  • Дать остыть.

Пока начинка остывает нужно подготовить тесто:

  • Масло достать из холодильника, переложить в глубокую миску и подождать, пока оно хорошо смягчится.
  • К размягченному сливочному маслу влить растительное.
  • В ту же миску влить необходимое количество кефира.
  • Туда же добавить ванильный сахар, сахарную пудру, крахмал, куркуму и все тщательно перемешать венчиком до получения однородной массы.
  • После туда же вбить яйцо и снова все перемешать.

Хрустящие яблочные трубочки

  • В ту же миску постепенно просеять муку и замесить руками тесто.
  • Тесто собрать в шар.
  • Смазанными растительным маслом руками отщипнуть от теста маленькие кусочки и скатать их в шарики размером с мячик пинг-понга.

А теперь надо сформировать трубочки с яблочной начинкой:

  • Каждый шарик раскатать при помощи скалки в тонкую лепешку.
  • В лепешки положить по чайной ложечке уже остывшей яблочной начинки.
  • Равномерно распределить ее по поверхности лепешки.
  • Скатать лепешку с начинкой трубочкой.
  • Противень застелить пергаментной бумагой и выложить на нее трубочки. При этом трубочки нужно расположить не очень близко друг к другу.
  • Заложить противень в разогретую духовку и выпекать трубочки при температуре сто восемьдесят градусов около получаса.

Хрустящие яблочные трубочки

Вот и готовы наши хрустящие трубочки с карамельно-яблочной начинкой. Переложите их на красивое блюдо, заварите крепкий чай и подайте к столу.

Такой вкусный и красивый десерт не может остаться не замеченным. Если Вашим друзьям понравятся трубочки, то предложите им наш рецепт.

Хрустящие яблочные трубочки: готовы

Ну что ж, приятного чаепития и хорошего всем дня!

Хрустящие яблочные трубочки: идеальный вкусный десерт к чаю - На Кухне

Хрустящие яблочные трубочки! Если Вы любитель яблок, то этот вкусный десерт к чаю очень Вам понравится. Хрустящие яблочные трубочки с карамельно-яблочной начинкой, приготовленные по нашему рецепту, имеют всего один минус. Они настолько вкусные и аппетитные, что разлетаются сразу же.

Время подготовки: PT

Время приготовления: PT

Общее время: PT

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