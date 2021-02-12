Хрустящие яблочные трубочки: идеальный вкусный десерт к чаю

Хрустящие яблочные трубочки! Если Вы любитель яблок, то этот вкусный десерт к чаю очень Вам понравится. Хрустящие яблочные трубочки с карамельно-яблочной начинкой, приготовленные по нашему рецепту, имеют всего один минус. Они настолько вкусные и аппетитные, что разлетаются сразу же.
Хрустящие яблочные трубочки: ингредиенты
- четыре яблока
- стакан сахарного песка
- чайная ложка корицы
- сто двадцать пять граммов сливочного масла
- сто двадцать пять миллилитров растительного масла
- сто двадцать пять миллилитров кефира
- семьдесят граммов сахарной пудры
- десять граммов ванильного сахара
- столовая ложка кукурузного крахмала
- чайная ложка куркумы
- яйцо
- шестьсот тридцать граммов муки
Хрустящие яблочные трубочки: как приготовить
Начать нужно с приготовления карамельно-яблочной начинки:
- Яблоки помыть, удалить сердцевину, почистить и натереть на крупной терке.
- Натертые яблоки переложить в сковороду с антипригарным покрытием.
- Посыпать их стаканом сахарного песка.
- Перемешать деревянной ложечкой, чтобы песок распределился равномерно.
- Поставить сковороду на огонь ниже среднего и жарить полученную смесь около двадцати пяти минут.
- Через указанное время добавить к яблокам корицу, перемешать и снять сковороду с огня.
- Дать остыть.
Пока начинка остывает нужно подготовить тесто:
- Масло достать из холодильника, переложить в глубокую миску и подождать, пока оно хорошо смягчится.
- К размягченному сливочному маслу влить растительное.
- В ту же миску влить необходимое количество кефира.
- Туда же добавить ванильный сахар, сахарную пудру, крахмал, куркуму и все тщательно перемешать венчиком до получения однородной массы.
- После туда же вбить яйцо и снова все перемешать.
- В ту же миску постепенно просеять муку и замесить руками тесто.
- Тесто собрать в шар.
- Смазанными растительным маслом руками отщипнуть от теста маленькие кусочки и скатать их в шарики размером с мячик пинг-понга.
А теперь надо сформировать трубочки с яблочной начинкой:
- Каждый шарик раскатать при помощи скалки в тонкую лепешку.
- В лепешки положить по чайной ложечке уже остывшей яблочной начинки.
- Равномерно распределить ее по поверхности лепешки.
- Скатать лепешку с начинкой трубочкой.
- Противень застелить пергаментной бумагой и выложить на нее трубочки. При этом трубочки нужно расположить не очень близко друг к другу.
- Заложить противень в разогретую духовку и выпекать трубочки при температуре сто восемьдесят градусов около получаса.
Вот и готовы наши хрустящие трубочки с карамельно-яблочной начинкой. Переложите их на красивое блюдо, заварите крепкий чай и подайте к столу.
Такой вкусный и красивый десерт не может остаться не замеченным. Если Вашим друзьям понравятся трубочки, то предложите им наш рецепт.
Хрустящие яблочные трубочки: готовы
Ну что ж, приятного чаепития и хорошего всем дня!
Хрустящие яблочные трубочки: идеальный вкусный десерт к чаю - На Кухне
Хрустящие яблочные трубочки! Если Вы любитель яблок, то этот вкусный десерт к чаю очень Вам понравится. Хрустящие яблочные трубочки с карамельно-яблочной начинкой, приготовленные по нашему рецепту, имеют всего один минус. Они настолько вкусные и аппетитные, что разлетаются сразу же.
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