Приготовление домашнего торта: быстро и без усилий

Данный рецепт, в моем личном блокноте хранится уже более 20 лет. К сожалению правильного названия, я не знаю, но мы в семье его просто обожаем.

2 куриных яйца.

Сахарный песок – 1 стакан.

Стакан кефира.

Домашнее варенье – 1 стакан.

2 чайные ложки соды.

2 стакана пшеничной муки.

Основа для крема

2 стакана сметаны средней жирности. Сахарный песок полстакана (если любите послаще, можете добавить стакан).

Взбить два куриных яйца вместе с сахарным песком.

Добавить все остальные ингредиенты для торта.

Выливаем готовую смесь на подготовленную для запекания поверхность и отправить в духовку нагретую до 180 градусов, приблизительно на 25 минут. После этого необходимо разрезать корж на пласты.

Для крема необходимо взбить сметану и сахарную пудру в объеме пол стакана.

Пропитать все коржи, а затем оставить в холодильники на несколько часов.

Между пластами, вы всегда можете уложить ягоды или фрукты по своему вкусу.