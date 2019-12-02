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Приготовление домашнего торта: быстро и без усилий

Приготовление домашнего торта: быстро и без усилий

Данный рецепт, в моем личном блокноте хранится уже более 20 лет. К сожалению правильного названия, я не знаю, но мы в семье его просто обожаем.

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  • 2 куриных яйца.
  • Сахарный песок – 1 стакан.
  • Стакан кефира.
  • Домашнее варенье – 1 стакан.
  • 2 чайные ложки соды.
  • 2 стакана пшеничной муки.

Основа для крема

  1. 2 стакана сметаны средней жирности.
  2. Сахарный песок полстакана (если любите послаще, можете добавить стакан).

Взбить два куриных яйца вместе с сахарным песком.

Добавить все остальные ингредиенты для торта.

Выливаем готовую смесь на подготовленную для запекания поверхность и отправить в духовку нагретую до 180 градусов, приблизительно на 25 минут. После этого необходимо разрезать корж на пласты.

Для крема необходимо взбить сметану и сахарную пудру в объеме пол стакана.

Пропитать все коржи, а затем оставить в холодильники на несколько часов.

Между пластами, вы всегда можете уложить ягоды или фрукты по своему вкусу.

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