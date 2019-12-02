Приготовление домашнего торта: быстро и без усилий

Данный рецепт, в моем личном блокноте хранится уже более 20 лет. К сожалению правильного названия, я не знаю, но мы в семье его просто обожаем.
- 2 куриных яйца.
- Сахарный песок – 1 стакан.
- Стакан кефира.
- Домашнее варенье – 1 стакан.
- 2 чайные ложки соды.
- 2 стакана пшеничной муки.
Основа для крема
- 2 стакана сметаны средней жирности.
- Сахарный песок полстакана (если любите послаще, можете добавить стакан).
Взбить два куриных яйца вместе с сахарным песком.
Добавить все остальные ингредиенты для торта.
Выливаем готовую смесь на подготовленную для запекания поверхность и отправить в духовку нагретую до 180 градусов, приблизительно на 25 минут. После этого необходимо разрезать корж на пласты.
Для крема необходимо взбить сметану и сахарную пудру в объеме пол стакана.
Пропитать все коржи, а затем оставить в холодильники на несколько часов.
Между пластами, вы всегда можете уложить ягоды или фрукты по своему вкусу.
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