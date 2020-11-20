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Быстро и бюджетно! Как вкусно приготовить обычную капусту на ужин

Я еще называю этот рецепт «ленивыми голубцами». Процесс готовки намного проще и быстрее, чем в классических голубцах, но получается, на мой вкус, еще вкуснее. Хотя блюдо готовится без мяса.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • капуста, 600 г;
  • лук и морковь по 1 шт;
  • рис, 100 г;
  • томатный соус, 100 г;
  • вода, 200 мл;
  • масло растительное, 2 ст.л;
  • кориандр, соль, перец, гвоздика, перец горошек.

Процесс приготовления

Капусту в этом рецепте совсем необязательно мелко и тонко шинковать – просто нарезаем кусочками.

Быстро и бюджетно! Как вкусно приготовить обычную капусту на ужин

Морковь режем кружочками, лук – кубиками.

Тушим морковь с луком на растительном масле 5 минут, периодически перемешивая.

Добавляем капусту, перемешиваем и обжариваем 8 минут.

Добавляем все специи, томатный соус.

Быстро и бюджетно! Как вкусно приготовить обычную капусту на ужин

Совет: если нет соуса, берем томатную пасту и разбавляем ее водой в пропорции 1\1.

Промываем рис и всыпаем его в сковороду, перемешиваем, накрываем крышкой сковороду и готовим на небольшом огне около 20 минут.

В это блюдо вы можете еще добавить по вкусу чеснок, зелень, сладкий и острый перец, можно кусочки грибов или мяса.

Быстро и бюджетно! Как вкусно приготовить обычную капусту на ужин

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