Быстро и бюджетно! Как вкусно приготовить обычную капусту на ужин

Я еще называю этот рецепт «ленивыми голубцами». Процесс готовки намного проще и быстрее, чем в классических голубцах, но получается, на мой вкус, еще вкуснее. Хотя блюдо готовится без мяса.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста, 600 г;
- лук и морковь по 1 шт;
- рис, 100 г;
- томатный соус, 100 г;
- вода, 200 мл;
- масло растительное, 2 ст.л;
- кориандр, соль, перец, гвоздика, перец горошек.
Процесс приготовления
Капусту в этом рецепте совсем необязательно мелко и тонко шинковать – просто нарезаем кусочками.
Морковь режем кружочками, лук – кубиками.
Тушим морковь с луком на растительном масле 5 минут, периодически перемешивая.
Добавляем капусту, перемешиваем и обжариваем 8 минут.
Добавляем все специи, томатный соус.
Совет: если нет соуса, берем томатную пасту и разбавляем ее водой в пропорции 1\1.
Промываем рис и всыпаем его в сковороду, перемешиваем, накрываем крышкой сковороду и готовим на небольшом огне около 20 минут.
В это блюдо вы можете еще добавить по вкусу чеснок, зелень, сладкий и острый перец, можно кусочки грибов или мяса.
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