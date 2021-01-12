Магазинное молоко не скисает вовсе не из-за того, что оно порошковое с пальмовым маслом. Все гораздо проще

Вы как и я, наверное часто задаетесь вопросом о том, почему безвкусное, с порошковым ароматом магазинное молоко долго может стоять в холодильнике и не прокиснуть. Молочный порошок или сухое молоко – это очень дорогой продукт, на нем никто не будет производить промышленный продукт, т.к. он будет очень дорогим и многие его просто не купят.

Также многие думают, что такое молоко – это непонятная смесь с пальмовым маслом.

Но на самом деле, это обычное молоко, просто пастеризованное или нагретое до определенной температуры. После такой термической обработки, продукт может долгое время сохранять свои качества. Молоко греют при температуре около 65 градусов в течение получаса – это процесс длительной пастеризации.

Есть более короткая пастеризация – 20 минут при 75 градусах.

Также есть и мгновенная пастеризация, во время которой, молоко нагревают при 9о градусах всего в течение 1 – 2 минут.

Такой процесс термической обработки убивает почти все вредные микроорганизмы – почти 99 %. Именно такая обработка и позволяет молоку долго сохранять свои вкусовые и качественные свойства длительное время.

Вы можете провести простой эксперимент, купив пакет молока и закваску с полезными бактериями.

Нагрейте молоко и разлейте в две емкости.

В одну добавьте закваску, во вторую ничего не добавляйте. Оставьте на ночь.

Утром увидите, что в емкости просто с молоком, осталось просто молоко, свежее и вкусное.

А во второй емкости у вас получился вкусный и полезный кисломолочный продукт из молока и закваски.

Не стоит бояться покупать магазинное молоко, это вполне качественный продукт.