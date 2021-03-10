Мой способ как приготовить морковь для салатов намного вкуснее. Научил друг повар в ресторане

Морковь часто является основой или добавкой в разные салаты. И чтобы сделать ее еще вкуснее, предлагаю вам воспользоваться моим советом, который всегда применяет мой друг повар.

Морковь моем, чистим от кожуры и разрезаем на две части. Режем вдоль.

Форму для запекания смазываем маслом и выкладываем морковь, предварительно смазав ее растительным маслом.

Духовку разогреваем до 180 градусов и запекаем морковь около 25 минут с конвекцией. Если нет такого режима, время запекания составит 35 минут.

Пробуем проткнуть морковь вилкой и ели она легко входит, значит морковь достаточно пропеклась и уже готова.

Остужаем и режем в салаты.