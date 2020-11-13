Свекольная икра на зиму: любители свеклы оценят этот рецепт по достоинству

Свекольная икра на зиму – эксклюзивное угощение. Этот рецепт мало где найдете.
Свекольная икра на зиму: ингредиенты
- 10 (десять) шт – болгарского перца
- 2 (два) кг – свеклы
- 6 (шесть) шт – лука
- 8 (восемь) шт – моркови
- 3 (три) ст. ложки – томатной пасты
- 1 (один) л – томатного сока
- 3 (три) шт – перца чили
- 3 (три) ст. ложки – уксуса
- 2 (две) ст. ложки – соли
- 800 (восемьсот) мл – растительного масла
Свекольная икра на зиму: рецепт
- Болгарский перец нарежьте кубиком. Обжарьте
- Морковь натрите на крупной терке. Обжарьте
- Лук нарежьте кубиком и тоже обжарьте
- Свеклу очистите. Нарежьте брусками
- Затем свеклу пропустите через мясорубку. Мелко. И потушите ее с растительным маслом и тремя ст. ложками уксуса. Тушите полчаса
- Все остальные овощи добавьте к свекле и перемешайте
- Залейте томатным соком и томатной пастой
- Посолите. И тушите полчаса. Помешивайте. Не дайте икре подгореть
- Горький перец измельчите и добавьте за 10 минут до готовности в икру
- Массу пробейте блендером. До состояния пюре. И томите минут пять
- Банки и крышки простерилизуйте привычным для вас способом
- Разложите горячую икру по банкам. Закрутите крышками. Переверните. И дайте остыть при комнатной температуре
Свекольная икра на зиму готова!
Согласитесь необычно? И очень вкусно! Обязательно приготовьте этот витаминный состав! На здоровье!
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