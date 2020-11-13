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Свекольная икра на зиму: любители свеклы оценят этот рецепт по достоинству

Свекольная икра на зиму – эксклюзивное угощение. Этот рецепт мало где найдете.

Свекольная икра на зиму: ингредиенты

Свекольная икра на зиму

  1. 10 (десять) шт – болгарского перца
  2. 2 (два) кг – свеклы
  3. 6 (шесть) шт – лука
  4. 8 (восемь) шт – моркови
  5. 3 (три) ст. ложки – томатной пасты
  6. 1 (один) л – томатного сока
  7. 3 (три) шт – перца чили
  8. 3 (три) ст. ложки – уксуса
  9. 2 (две) ст. ложки – соли
  10. 800 (восемьсот) мл – растительного масла

Свекольная икра на зиму: рецепт

Свекольная икра на зиму

  • Болгарский перец нарежьте кубиком. Обжарьте
  • Морковь натрите на крупной терке. Обжарьте
  • Лук нарежьте кубиком и тоже обжарьте
  • Свеклу очистите. Нарежьте брусками
  • Затем свеклу пропустите через мясорубку. Мелко. И потушите ее с растительным маслом и тремя ст. ложками уксуса. Тушите полчаса
  • Все остальные овощи добавьте к свекле и перемешайте
  • Залейте томатным соком и томатной пастой
  • Посолите. И тушите полчаса. Помешивайте. Не дайте икре подгореть
  • Горький перец измельчите и добавьте за 10 минут до готовности в икру
  • Массу пробейте блендером. До состояния пюре. И томите минут пять
  • Банки и крышки простерилизуйте привычным для вас способом
  • Разложите горячую икру по банкам. Закрутите крышками. Переверните. И дайте остыть при комнатной температуре

Свекольная икра на зиму готова!

Свекольная икра на зиму

Согласитесь необычно? И очень вкусно! Обязательно приготовьте этот витаминный состав! На здоровье!

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