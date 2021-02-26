Бисквит с черносливом: простой рецепт бисквита (Видео приготовления)

Бисквит с черносливом! Сегодня вместе готовим домашний простой бисквит с черносливом. По этому рецепту всегда получается такой пышный, воздушный, аппетитный бисквит, ну прям тает во рту. Готовится он за 5 минут, и так же быстро съедается.
А мы начнем готовить тесто и за одно и расскажем нюансы приготовления.
Бисквит с черносливом: ингредиенты
- Яйцо — 2 шт.
- Сахарный песок — 150 гр․
- Подсолнечное масло — 3 ст. ложка
- Мацони или кефир — 200 гр․
- Сода — 1 ч. ложка
- Ванилин
- Мука — 500-600 гр․
- Сахарная пудра для красоты
Бисквит с черносливом: процесс готовки
- Яйцо должно немножко постоять в комнатной температуре, после чего взбиваем в миске, перемешиваем миксером и одновременно добавляем сахар
- Вместо масла в этом рецепте мы будем использовать подсолнечное масло, что не менее приятно по вкусу,
- Теперь, в стакан мацони или же кефира добавляем пищевую соду и хорошенько взбивая добавляем в нашу массу,
- Еще добавляем ванилин и взбиваем миксером,
- Дальше идёт мука, продолжаем взбивать миксером , пока не получится тесто вот такой консистенции — нежелательно чтоб тесто получилось более жидким или более густым, это может стать проблемой при выпечки,
- Теперь возьмем силиконовую формочку для теста, посыпаем дно мукой или смазываем подсолнечным маслом, в данном случае я использовала муку , вливаем половину теста
- На этом слое добавляем вот такие вот спелые сливы разрезанные пополам, а на них вливаем остальное тесто,
- В заранее разогретую духовку ставить тесто на 20 минут и готово.
Бисквит с черносливом: готов
Приятного аппетита.
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