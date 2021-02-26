Бисквит с черносливом: простой рецепт бисквита (Видео приготовления)

Бисквит с черносливом! Сегодня вместе готовим домашний простой бисквит с черносливом. По этому рецепту всегда получается такой пышный, воздушный, аппетитный бисквит, ну прям тает во рту. Готовится он за 5 минут, и так же быстро съедается.

А мы начнем готовить тесто и за одно и расскажем нюансы приготовления.

Бисквит с черносливом: ингредиенты

Яйцо — 2 шт.

Сахарный песок — 150 гр․

Подсолнечное масло — 3 ст. ложка

Мацони или кефир — 200 гр․

Сода — 1 ч. ложка

Ванилин

Мука — 500-600 гр․

Сахарная пудра для красоты

Бисквит с черносливом: процесс готовки

Яйцо должно немножко постоять в комнатной температуре, после чего взбиваем в миске, перемешиваем миксером и одновременно добавляем сахар

Вместо масла в этом рецепте мы будем использовать подсолнечное масло, что не менее приятно по вкусу,

Теперь, в стакан мацони или же кефира добавляем пищевую соду и хорошенько взбивая добавляем в нашу массу,

Еще добавляем ванилин и взбиваем миксером,

Дальше идёт мука, продолжаем взбивать миксером , пока не получится тесто вот такой консистенции — нежелательно чтоб тесто получилось более жидким или более густым, это может стать проблемой при выпечки,

Теперь возьмем силиконовую формочку для теста, посыпаем дно мукой или смазываем подсолнечным маслом, в данном случае я использовала муку , вливаем половину теста

На этом слое добавляем вот такие вот спелые сливы разрезанные пополам, а на них вливаем остальное тесто,

В заранее разогретую духовку ставить тесто на 20 минут и готово.

Бисквит с черносливом: готов

Приятного аппетита.

Бисквит с черносливом: видео приготовления