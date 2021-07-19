Маринованные огурцы с кетчупом чили. Хрустящее лакомство на всю зиму

Маринованные огурцы с кетчупом чили получаются безумно вкусными, с острыми и сладкими нотками.
Маринованные огурцы с кетчупом чили: ингредиенты
- Вода — 1,5 л.(полтора литра)
- Кетчуп чили — 8ст.л (восемь столовых ложек)
- Огурцы — 3,5 кг. (три с половиной килограммов)
- Сахар — 100 гр. (сто грамм)
- Перец горошком — 5 шт. на 1, л банку — (пять штук на одну литровую банку)
- Уксус 9% — 100 мл.(сто миллилитров)
- Соль — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Лавровый лист — по 2 шт. (две штуки)
- Чеснок 4 з. на 1 б. (по четыре зубчика на одну банку)
- Лист хрена, зелень
Пошаговое приготовление:
- Промойте огурцы, залейте холодной водой и оставьте на 5 часов.
- На дно каждой из банок выложите зелень и специи, после этого выложите огурцы.
- Кетчуп перемешайте с водой, сахаром и солью, доведите до кипения и варите около 10 минут.
- Горячий маринад разлейте по банкам, закрутите крышками и переверните.
- Укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.
- Храните в прохладном месте при комнатной температуре.
Маринованные огурцы с кетчупом чили — очень вкусные и хрустящие.
Приятного аппетита!
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