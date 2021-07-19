Маринованные огурцы с кетчупом чили. Хрустящее лакомство на всю зиму

Маринованные огурцы с кетчупом чили получаются безумно вкусными, с острыми и сладкими нотками.

Маринованные огурцы с кетчупом чили: ингредиенты

Маринованные огурцы с кетчупом чили

  1. Вода — 1,5 л.(полтора литра)
  2. Кетчуп чили — 8ст.л (восемь столовых ложек)
  3. Огурцы — 3,5 кг. (три с половиной килограммов)
  4. Сахар — 100 гр. (сто грамм)
  5. Перец горошком — 5 шт. на 1, л банку — (пять штук на одну литровую банку)
  6. Уксус 9% — 100 мл.(сто миллилитров)
  7. Соль — 2 ст. л (две столовые ложки)
  8. Лавровый лист — по 2 шт. (две штуки)
  9. Чеснок 4 з. на 1 б. (по четыре зубчика на одну банку)
  10. Лист хрена, зелень

Пошаговое приготовление:

  • Промойте огурцы, залейте холодной водой и оставьте на 5 часов.
  • На дно каждой из банок выложите зелень и специи, после этого выложите огурцы.
  • Кетчуп перемешайте с водой, сахаром и солью, доведите до кипения и варите около 10 минут.
  • Горячий маринад разлейте по банкам, закрутите крышками и переверните.
  • Укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.
  • Храните в прохладном месте при комнатной температуре.

Маринованные огурцы с кетчупом чили — оченьМаринованные огурцы с кетчупом чили. Хрустящее лакомство на всю зиму 4 вкусные и хрустящие.

 

Приятного аппетита!

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