Царский обед в казане. Получается вкуснее плова.

Царский обед в казане — сытное и сочное рагу для всей семьи.
Царский обед в казане: ингредиенты
- Курдючный жир — 200 гр. (двести грамм)
- Баранина — 1300 гр. (один килограмм триста грамм)
- Кабачки — 600 гр. (шестьсот грамм)
- Лук репчатый — 700 гр. (семьсот грамм)
- Капуста белокочанная — 400 гр. (четыреста грамм)
- Кабачки, сладкий перец, баклажаны и морковь — по 600 гр. (шестьсот грамм)
- Чеснок — 2 г. (две головки)
- Картофель — 1200 гр. (один килограмм двести грамм)
- Свежий базилик, петрушка, кинза — по 30 гр. (тридцать грамм)
- Чёрный и красный молотый перец — по 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Зира — 3 ч. л (три чайные ложки)
- Соль — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
Рецепт приготовления:
- Кабачки и баклажаны нарежьте кольцами толщиной в 1,5 см, репчатый лук полукольцами, помидоры просто нарежьте а четыре части, сладкий перец нарежьте полукольцами.
- Нарежьте картофель на крупные дольки, с капусты снимите шесть верхних листа, их ставьте целыми, остальную капусту нашинкуйте крупной соломкой, мясо нарежьте на кусочки среднего размера, курдючный жир — тонкими пластинками.
- На самое дно казана выложите курдючный жир, сверху слой мяса, посыпьте по 1ч. л соли, перца, зиры.
- Затем слой лука, помидоров, кабачков и баклажан. Посыпьте солью, перцем, паприкой, зирой. Следом идёт слой картофеля, моркови и капусты, посыпьте по чайной ложке соли, зиры, 2 ч. л красного перца чили, сверху уложите свежую петрушку, кинзу и базилик.
- Накройте всё листьями капусты и накройте крышкой. Поставьте казан на огонь и, не перемешивая тушите два часа.
Царский обед в казане: Видео
Готовьте на здоровье!
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