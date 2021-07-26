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Царский обед в казане. Получается вкуснее плова.

Царский обед в казане — сытное и сочное рагу для всей семьи.

Царский обед в казане: ингредиенты

Царский обед в казане

  1. Курдючный жир — 200 гр. (двести грамм)
  2. Баранина — 1300 гр. (один килограмм триста грамм)
  3. Кабачки — 600 гр. (шестьсот грамм)
  4. Лук репчатый — 700 гр. (семьсот грамм)
  5. Капуста белокочанная — 400 гр. (четыреста грамм)
  6. Кабачки, сладкий перец, баклажаны и морковь — по 600 гр. (шестьсот грамм)
  7. Чеснок — 2 г. (две головки)
  8. Картофель — 1200 гр. (один килограмм двести грамм)
  9. Свежий базилик, петрушка, кинза — по 30 гр. (тридцать грамм)
  10. Чёрный и красный молотый перец — по 1 ч. л (одна чайная ложка)
  11. Зира — 3 ч. л (три чайные ложки)
  12. Соль — 4 ст. л (четыре столовые ложки)

Рецепт приготовления:

Царский обед в казане. Получается вкуснее плова. 5

  • Кабачки и баклажаны нарежьте кольцами толщиной в 1,5 см, репчатый лук полукольцами, помидоры просто нарежьте а четыре части, сладкий перец нарежьте полукольцами.
  • Нарежьте картофель на крупные дольки, с капусты снимите шесть верхних листа, их ставьте целыми, остальную капусту нашинкуйте крупной соломкой, мясо нарежьте на кусочки среднего размера, курдючный жир — тонкими пластинками.
  • На самое дно казана выложите курдючный жир, сверху  слой мяса, посыпьте по 1ч. л соли, перца, зиры.
  • Затем слой лука, помидоров, кабачков и баклажан.
    Посыпьте солью, перцем, паприкой, зирой. Следом идёт слой картофеля, моркови и капусты, посыпьте по чайной ложке соли, зиры, 2 ч. л красного перца чили, сверху уложите свежую петрушку, кинзу и базилик.
  • Накройте всё листьями капусты и накройте крышкой. Поставьте казан на огонь и, не перемешивая тушите два часа.

Царский обед в казане. Получается вкуснее плова. 6

Царский обед в казане: Видео

Готовьте на здоровье!

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