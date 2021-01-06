Скатерть-Самобранка

5 284 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина29 декабря, 17:42
    А в магазинах молоко? Свежо предание.....Масло сливочное д...
  • Ирина Новичихина29 декабря, 17:08
    надо попробовать. Действительно такой рецепт не встречала никогда.У меня даже рыхла...
  • Ирина Новичихина28 декабря, 6:39
    Улыбнуло! :-) Вот теперь сижу и недоумеваю, почему мне-то такая простая (гениальная :-)) мысль спросить не пришла в г...«Наконец-то будет...

Никто не верит, что я готовлю ее так просто. Буженина за 40 минут

Один из самых простых и быстрых рецептов буженины. Мясо получается очень мягким, пикантным, вкусным, прекрасно подходит в качестве нарезки на бутерброды, в салаты. Лучше всего готовить из свиной шеи – эта часть мяса получается наиболее сочной и мягкой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • свиное мясо (шея), 1 кг;
  • кипяток, 500 мл;
  • соль, 2 ч.л;
  • чеснок, 4 зубчика;
  • лавровый лист, 10 – 15 шт.

Процесс приготовления

В мясе делаем надрезы по всей поверхности и со всех сторон.

В надрезы ставим дольки чеснока.

Натираем мясо солью со всех сторон.

Обжариваем до румяности мясо в растительном масле на большом огне.

Лавровый лист ломаем на кусочки.

В емкость для микроволновой печи кладем мясо, добавляем лавровый лист и вливаем кипяток.

Закрываем крышкой и ставим в микроволновую печь.

Устанавливаем 20 минут при максимуме мощности.

Переворачиваем мясо и снова запекаем 20 минут.

Если мощность у вас маленькая (до 1000 Вт), тогда запекайте больше времени.

Вынимаем из емкости на блюдо и остужаем или подаем в горячем виде.

Никто не верит, что я готовлю ее так просто. Буженина за 40 минут

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх