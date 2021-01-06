Никто не верит, что я готовлю ее так просто. Буженина за 40 минут

Один из самых простых и быстрых рецептов буженины. Мясо получается очень мягким, пикантным, вкусным, прекрасно подходит в качестве нарезки на бутерброды, в салаты. Лучше всего готовить из свиной шеи – эта часть мяса получается наиболее сочной и мягкой.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свиное мясо (шея), 1 кг;
- кипяток, 500 мл;
- соль, 2 ч.л;
- чеснок, 4 зубчика;
- лавровый лист, 10 – 15 шт.
Процесс приготовления
В мясе делаем надрезы по всей поверхности и со всех сторон.
В надрезы ставим дольки чеснока.
Натираем мясо солью со всех сторон.
Обжариваем до румяности мясо в растительном масле на большом огне.
Лавровый лист ломаем на кусочки.
В емкость для микроволновой печи кладем мясо, добавляем лавровый лист и вливаем кипяток.
Закрываем крышкой и ставим в микроволновую печь.
Устанавливаем 20 минут при максимуме мощности.
Переворачиваем мясо и снова запекаем 20 минут.
Если мощность у вас маленькая (до 1000 Вт), тогда запекайте больше времени.
Вынимаем из емкости на блюдо и остужаем или подаем в горячем виде.
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