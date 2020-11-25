Тёща показала как лепить пельмени очень быстро. Даже скалка не нужна

Если вы любитель пельмени — то эта заметка для вас. Я леплю пельмени теперь очень часто, ведь это любимое блюдо всей нашей семьи. Как мне не надоедает лепка? Всё просто, я теперь знаю секрет, и его мне рассказала тёща. А дело было так…

Однажды я приехал на дачу, и узнал, что жена с тёщей решили приготовить на обед пельмени. Они взяли фарш и тесто, и выехали ко мне. Я как мог отказывался, ведь лепить пельмени мне совсем не хотелось. Но ни то, что на даче нет скалки, и то, что у меня нет настроения, не повлияло на женщин. Тёща сказала, что скалку она найдёт, и потом-таки нашла. Налепили мы пельмени очень быстро, а помогла нам обычная стеклянная винная бутылка. Делюсь с вами этим простым способом.

Как лепить пельмени способом «от тёщи»

Берем готовый фарш и тесто. Для раскатки теста используем бутылку из-под вина, её длины и жёсткости хватает, чтобы раскатать тонкое тесто. Толщина пласта должна быть не больше 1 миллиметра.

На одну половину раскатанного теста уложить сформированные шарики из мясного фарша. Следите, чтобы расстояние между шариками было приблизительно диаметра бутылки.

Теперь накройте сверху пластом раскатанного теста. Если вы использовали форму для лепки пельменей, то знаете, что осталось все посыпать мукой и раскатать.

А что же делать когда формы нет. Вот и подошли к самому интересному. Так как мы использовали винную бутылку, то она нам заменит не только скалку, но и форму. Ведь на дне таких бутылок есть специальное углубление. Опустите донышко в муку, придавите вокруг мясного шарика, и отрежьте его. У вас должны получиться красивые пельмешки.

Когда я увидел всю эту «математику», то был поражён почему я раньше так не делал.

Если у вас есть ещё какие-то лайфхаки, то поделитесь. Ведь если бы не тёща со своей находкой, то я бы не узнал об этом чудо методе лепки пельменей. Рад поделиться с вами, друзья, этой идеей.