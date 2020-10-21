Секрет, который позволял нашему другу сохранять носки всегда белыми, смеюсь и грущу над этим способом уже много лет

Что такое носить белые носки, наверное никому не нужно пояснять – все прекрасно знают, что даже одного раза достаточно их одеть, чтобы потом уже не отстирать до яркой белизны.

Нашей семье очень повезло, у нас был самый лучший и верный друг, который всегда придет на помощь. Муж служил в милиции и один раз на обед привел сослуживца, который и стал самым лучшим человеком в нашей жизни.

Вадим был немного старше нас, поэтому он часто учил мужа «жизни» как в бытовом, так и а рабочем плане. Он всегда знал, что и как нужно сказать, как помочь. Наша старшая дочь тоже души не чаяла в нем и выросла у него на руках, среднюю он также нянчил, но она его очень плохо помнит.

К сожалению, Вадим ушел из жизни, так и не воплотив планы, погулять у наших девочек на свадьбах.

Вот недавно хотела вернуть белый цвет носкам младшей дочери и вспомнив Вадима, заулыбалась. 16 лет назад, я один раз приехала домой и принялась за стирку и белые носки никак не могла отстирать, но я старалась и старалась. А тут муж с Вадимом пришли и увидели мои усилия.

Тут Вадим и говорит, что знает отличный способ, как сделать грязные носки белоснежными. Я, конечно, принялась внимательно слушать, он всегда давал только дельные советы.

И тут слышу, что после того, как ребенок одел белые носки и потом пришел домой, их нужно с него снять и выкинуть, а из упаковке взять новые – белоснежные носочки.

Как вам такой совет о том, как вернуть белый цвет носкам?