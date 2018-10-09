Перец на зиму — вкуснее вы не пробовали

Представляем вам рецепт очень вкусной консервации на зиму. Перец с медом получается невероятно вкусным. Он идеально подойдет и к семейному ужину, и на праздничный стол. Заготовка готовится просто и быстро.
Стакан равен 250 мл.
Необходимые продукты
- 3,5 килограмма перца
- 1 литр воды
- 1 стакан растительного масла
- 2 столовые ложки соли
- 150 грамм уксуса 9%
- 1 стакан меда
- 20 штук перца душистого горошком
- 5 гвоздичек
- 2 лавровых листа
Начинаем приготовление
- Болгарский перец тщательно промываем, удаляем семена и хвостики, а потом нарезаем его крупными кусками.
- Берем кастрюлю, вливаем в нее воду и растительное масло. Туда же добавляем жидкий мед, соль, лавровый лист, перец горошком и гвоздику. Все хорошо перемешиваем и доводим до кипения. Смесь провариваем 2 минуты и вливаем уксус.
- В получившийся маринад добавляем половину подготовленного перца. Провариваем его 3 минуты.
- Берем банку и кладем в нее перец (сильно не утрамбовываем). Затем довариваем вторую половину перца и раскладываем его по баночкам.
- Затем перец заливаем горячим маринадом и накрываем банки крышками. Ставим их в кастрюлю, на дно которой положили небольшое полотенце, и наливаем теплую воду. Она должна доходить до «плечиков» банки.
- Стерилизуем перец 5-7 минут, затем закатываем банки и укутываем в плед. В таком виде оставляем до полного остывания. Перец можно есть уже через 5 дней.
Приятного аппетита!
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