Перец на зиму — вкуснее вы не пробовали

Представляем вам рецепт очень вкусной консервации на зиму. Перец с медом получается невероятно вкусным. Он идеально подойдет и к семейному ужину, и на праздничный стол. Заготовка готовится просто и быстро.

Стакан равен 250 мл.

Необходимые продукты

3,5 килограмма перца

1 литр воды

1 стакан растительного масла

2 столовые ложки соли

150 грамм уксуса 9%

1 стакан меда

20 штук перца душистого горошком

5 гвоздичек

2 лавровых листа

Начинаем приготовление

Болгарский перец тщательно промываем, удаляем семена и хвостики, а потом нарезаем его крупными кусками. Берем кастрюлю, вливаем в нее воду и растительное масло. Туда же добавляем жидкий мед, соль, лавровый лист, перец горошком и гвоздику. Все хорошо перемешиваем и доводим до кипения. Смесь провариваем 2 минуты и вливаем уксус. В получившийся маринад добавляем половину подготовленного перца. Провариваем его 3 минуты. Берем банку и кладем в нее перец (сильно не утрамбовываем). Затем довариваем вторую половину перца и раскладываем его по баночкам. Затем перец заливаем горячим маринадом и накрываем банки крышками. Ставим их в кастрюлю, на дно которой положили небольшое полотенце, и наливаем теплую воду. Она должна доходить до «плечиков» банки. Стерилизуем перец 5-7 минут, затем закатываем банки и укутываем в плед. В таком виде оставляем до полного остывания. Перец можно есть уже через 5 дней.

Приятного аппетита!

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