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Перец на зиму — вкуснее вы не пробовали

Представляем вам рецепт очень вкусной консервации на зиму. Перец с медом получается невероятно вкусным. Он идеально подойдет и к семейному ужину, и на праздничный стол. Заготовка готовится просто и быстро.

Стакан равен 250 мл.

Необходимые продукты

  • 3,5 килограмма перца
  • 1 литр воды
  • 1 стакан растительного масла
  • 2 столовые ложки соли
  • 150 грамм уксуса 9%
  • 1 стакан меда
  • 20 штук перца душистого горошком
  • 5 гвоздичек
  • 2 лавровых листа

Начинаем приготовление

  1. Болгарский перец тщательно промываем, удаляем семена и хвостики, а потом нарезаем его крупными кусками.
  2. Берем кастрюлю, вливаем в нее воду и растительное масло. Туда же добавляем жидкий мед, соль, лавровый лист, перец горошком и гвоздику. Все хорошо перемешиваем и доводим до кипения. Смесь провариваем 2 минуты и вливаем уксус.
  3. В получившийся маринад добавляем половину подготовленного перца. Провариваем его 3 минуты.
  4. Берем банку и кладем в нее перец (сильно не утрамбовываем). Затем довариваем вторую половину перца и раскладываем его по баночкам.
  5. Затем перец заливаем горячим маринадом и накрываем банки крышками. Ставим их в кастрюлю, на дно которой положили небольшое полотенце, и наливаем теплую воду. Она должна доходить до «плечиков» банки.
  6. Стерилизуем перец 5-7 минут, затем закатываем банки и укутываем в плед. В таком виде оставляем до полного остывания. Перец можно есть уже через 5 дней.

Перец на зиму - вкуснее вы не пробовалиПриятного аппетита!

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