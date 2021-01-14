Готовлю торт «Три стакана»: нравится всем, готовится без весов и не требуется время на пропитку, можно сразу подавать

Один из самых популярных тортов, который готовится очень просто и легко и всегда отлично получается. Десерт давно стал одним из самых любимых, как у начинающих кулинаров, так и опытных хозяек.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кефир жирный, сахар и мука по 1 стакану;
- яйцо, 1 шт;
- соль щепотка;
- ванилин по вкусу;
- какао, 1 ст.л;
- сода, 1 ч.л;
- масло растительное, 3 ст.л
Для приготовления крема необходимо:
- сгущенка и сливочное масло по 250 г.
Нужен еще банан и тертый шоколад.
Процесс приготовления
Взбиваем яйцо с солью, потом частями вводим сахар и не перестаем взбивать.
Когда масса станет пышной и светлой, вливаем растительное масло и взбиваем.
Совет: берем рафинированное растительное масло без запаха.
Вливаем кефир, всыпаем соду и взбиваем.
Соединяем муку и какао, просеиваем в массу и вымешиваем тесто.
Форму застилаем пергаментом и выливаем тесто.
Запекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут, готовность проверяйте палочкой.
Сливочное масло заранее вынимаем из холодильника, чтобы оно стало мягким.
Взбиваем масло до пышности и частями добавляем сгущенку, взбиваем до однородности.
Бисквит остужаем, режем на 2 коржа и отрезаем шапочку.
На корж выкладываем крем и если хотите – дольки банана.
Накрываем вторым коржом, верх и бока смазываем кремом и обсыпаем крошкой, которую нужно сделать из «шапочки» бисквита, которую вы отрезали.
Можно еще обсыпать шоколадной крошкой, кокосовой стружкой – украшайте по своему вкусу. Торт можно сразу подавать к столу.
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