Готовлю торт «Три стакана»: нравится всем, готовится без весов и не требуется время на пропитку, можно сразу подавать

Один из самых популярных тортов, который готовится очень просто и легко и всегда отлично получается. Десерт давно стал одним из самых любимых, как у начинающих кулинаров, так и опытных хозяек.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир жирный, сахар и мука по 1 стакану;

яйцо, 1 шт;

соль щепотка;

ванилин по вкусу;

какао, 1 ст.л;

сода, 1 ч.л;

масло растительное, 3 ст.л

Для приготовления крема необходимо:

сгущенка и сливочное масло по 250 г.

Нужен еще банан и тертый шоколад.

Процесс приготовления

Взбиваем яйцо с солью, потом частями вводим сахар и не перестаем взбивать.

Когда масса станет пышной и светлой, вливаем растительное масло и взбиваем.

Совет: берем рафинированное растительное масло без запаха.

Вливаем кефир, всыпаем соду и взбиваем.

Соединяем муку и какао, просеиваем в массу и вымешиваем тесто.

Форму застилаем пергаментом и выливаем тесто.

Запекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут, готовность проверяйте палочкой.

Сливочное масло заранее вынимаем из холодильника, чтобы оно стало мягким.

Взбиваем масло до пышности и частями добавляем сгущенку, взбиваем до однородности.

Бисквит остужаем, режем на 2 коржа и отрезаем шапочку.

На корж выкладываем крем и если хотите – дольки банана.

Накрываем вторым коржом, верх и бока смазываем кремом и обсыпаем крошкой, которую нужно сделать из «шапочки» бисквита, которую вы отрезали.