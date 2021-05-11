Пирожки с потрошками. Вкусные и мягкие пирожки с куриными потрошками

Пирожки с потрошками получаются невероятно полезными и вкусными, Ваши близкие обязательно оценят такое блюдо.
Пирожки с потрошками: ингредиенты
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Тесто:
- Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Пшеничная мука — 560 гр. (пятьсот шестьдесят грамм)
- Сухие быстродействующие дрожжи — 11 гр. (одиннадцать грамм)
- Масло растительное — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Начинка:
- Сердечки куриные — 300 гр. (триста грамм)
- Печёнка куриная — 400 гр. (четыреста грамм)
- Пупочки куриные — 300 гр. (триста грамм)
- Лук-репка — 1 шт. (одна штука)
- Масло сливочное — 1ст. л (одна столовая ложка)
- Соль, перец — по вкусу.
- Яйца крупные — 2 шт. (две штуки)
Способ приготовления:
- Все куриные потрошки промойте, обсушите и перекрутите в мясорубке.
- Отварите вкрутую два крупных яйца или три небольших, остудите и порубите ножом.
- В фарш из потрошков добавьте репчатый лук, нарезанный кубиками, выложите массу в сковороду со сливочным маслом и тушите до готовности, в конце поперчите и посолите. К потрошкам добавьте кубики вареных яиц и перемешайте — начинка готова.
- Приготовьте тесто: в миске соедините 3 ст. ложки муки, растительное масло, сахар и соль. Ингредиенты размешайте ложкой, залейте стаканом кипячёной воды и быстро перемешайте венчиком, во избежание комочков.
- Заварной основе дайте слегка остыть, затем добавьте в неё ещё стакан воды, но уже комнатной и окончательно замесите тесто, добавив туда оставшуюся муку и сухие дрожжи.
- Всю порцию теста поделите на 16 одинаковых кусочков. Каждый из них расплющите , вложите начинку и слепите пирожки.
- Жарьте домашние пирожки в растительном масле на умеренном огне.
Пирожки с потрошками готовы!
Приятного аппетита!
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