Курица станет дефицитом, когда все узнают об этом рецепте. Сочное куриное филе в лаваше!

Сегодня я буду готовить сочную куриную грудку в лаваше. Ничего сложного в этом блюде нет, все бюджетно и просто, получается очень вкусно. Такое дополнение вы можете подавать с самыми разными гарнирами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриное филе, 3 шт;
- лук и помидор по 1 шт;
- лаваш, 2 листа;
- сметана, 1 ст.л + 5 ст.л;
- горчица, 1 ч.л;
- сыр, 80 г;
- соль, перец, специи.
Процесс приготовления
Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами, режем на куски.
Посыпаем солью, перцем, орегано и другими специями по вашему вкусу. Хорошо вымешиваем руками, чтобы все волокна пропитались. Оставляем на 30 минут.
Лук режем тонкими полукольцами и обжариваем на растительном масле. Почти в конце дарки немного присаливаем.
Томат режем кружочками.
Для соуса смешиваем сметану (5 ложек) и горчицу, паприку. Перемешиваем.
Лаваш режем на 3 прямоугольные части.
На каждую выкладываем лук, помидор и мясо, поливаем соусом и сворачиваем конвертом.
Выкладываем конверты в форму для запекания и смазываем соусом.
Запекаем при 180 градусах в течение 30 минут, посыпаем тертым сыром и допекаем еще 5 минут.
Внутрь лаваша вместе с мясом и томатом, вы можете еще добавить жареные грибы, кусочки ветчины, плавленый сырок и любые другие продукты по вашему вкусу.
Очень сочетается блюдо с аджикой и прочими соусами.
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