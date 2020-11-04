Курица станет дефицитом, когда все узнают об этом рецепте. Сочное куриное филе в лаваше!

Сегодня я буду готовить сочную куриную грудку в лаваше. Ничего сложного в этом блюде нет, все бюджетно и просто, получается очень вкусно. Такое дополнение вы можете подавать с самыми разными гарнирами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

куриное филе, 3 шт;

лук и помидор по 1 шт;

лаваш, 2 листа;

сметана, 1 ст.л + 5 ст.л;

горчица, 1 ч.л;

сыр, 80 г;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами, режем на куски.

Посыпаем солью, перцем, орегано и другими специями по вашему вкусу. Хорошо вымешиваем руками, чтобы все волокна пропитались. Оставляем на 30 минут.

Лук режем тонкими полукольцами и обжариваем на растительном масле. Почти в конце дарки немного присаливаем.

Томат режем кружочками.

Для соуса смешиваем сметану (5 ложек) и горчицу, паприку. Перемешиваем.

Лаваш режем на 3 прямоугольные части.

На каждую выкладываем лук, помидор и мясо, поливаем соусом и сворачиваем конвертом.

Выкладываем конверты в форму для запекания и смазываем соусом.

Запекаем при 180 градусах в течение 30 минут, посыпаем тертым сыром и допекаем еще 5 минут.

Внутрь лаваша вместе с мясом и томатом, вы можете еще добавить жареные грибы, кусочки ветчины, плавленый сырок и любые другие продукты по вашему вкусу.

Очень сочетается блюдо с аджикой и прочими соусами.