Скатерть-Самобранка

5 279 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Новичихина28 декабря, 6:39
    Улыбнуло! :-) Вот теперь сижу и недоумеваю, почему мне-то такая простая (гениальная :-)) мысль спросить не пришла в г...«Наконец-то будет...
  • Жанна Гайдешар23 декабря, 7:45
    хороший способ - только сухой посол. На рынках чаще продают сало солёное в рассоле. Мне не нравиться , получается моч...Так готовят сало ...
  • Ирина Трубникова23 декабря, 7:21
    День рождения ОН. Поэтому, когда у Вас был день рождения, Вы приготовили вкусный салат. Спасибо за рецепт.Никто даже не под...

Какой салат лучше шашлыка и исчезает со стола моментально

Это один из простых салатов из мяса и перца, готовить его просто и быстро, зато получается настолько вкусно, что он исчезает одним из первых со стола. Поэтому я всегда готовлю много, чтобы всем хватило.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • свинина, 500 г;
  • лук, сладкий красный перец по 1 шт;
  • лимон, 2 дольки;
  • уксус, 1 – 2 ст.л;
  • соль, перец, зелень.

Процесс приготовления

Лимон очень хорошо промываем под водой, можно даже с щеточкой. Режем 2 дольки и их нарезаем кусочками вместе с кожурой.

Лук режем тонкими полукольцами, смешиваем с лимонными кусочками, уксусом, перемешиваем и оставляем мариноваться.

Свинину вы можете отварить со специями и солью или запечь ее. Здесь как вам больше нравиться, я запекаю, тогда мясо имеет очень яркий и насыщенный вкус.

Остужаем мясо и режем кусочками.

Сладкий перец также режем небольшими кубиками.

Смешиваем все продукты, добавляем мелко резанную зелень, солим и перчим по вкусу.

Накрываем салат и отправляем охладиться и настояться на 1 час в холодильник.

Можно сказать, что это и не салат, а холодная мясная закуска, которая прекрасно гармонирует с другими блюдами.

Какой салат лучше шашлыка и исчезает со стола моментально

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх