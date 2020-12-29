Какой салат лучше шашлыка и исчезает со стола моментально

Это один из простых салатов из мяса и перца, готовить его просто и быстро, зато получается настолько вкусно, что он исчезает одним из первых со стола. Поэтому я всегда готовлю много, чтобы всем хватило.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свинина, 500 г;

лук, сладкий красный перец по 1 шт;

лимон, 2 дольки;

уксус, 1 – 2 ст.л;

соль, перец, зелень.

Процесс приготовления

Лимон очень хорошо промываем под водой, можно даже с щеточкой. Режем 2 дольки и их нарезаем кусочками вместе с кожурой.

Лук режем тонкими полукольцами, смешиваем с лимонными кусочками, уксусом, перемешиваем и оставляем мариноваться.

Свинину вы можете отварить со специями и солью или запечь ее. Здесь как вам больше нравиться, я запекаю, тогда мясо имеет очень яркий и насыщенный вкус.

Остужаем мясо и режем кусочками.

Сладкий перец также режем небольшими кубиками.

Смешиваем все продукты, добавляем мелко резанную зелень, солим и перчим по вкусу.

Накрываем салат и отправляем охладиться и настояться на 1 час в холодильник.

Можно сказать, что это и не салат, а холодная мясная закуска, которая прекрасно гармонирует с другими блюдами.