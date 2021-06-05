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Торт Золотой ключик. Простой, но очень нежный и вкусный десерт

Торт Золотой ключик родом из детства. Этот нежный тортик понравиться настоящим сладкоежкам.

Торт Золотой ключик: ингредиенты

Торт Золотой ключик

Тесто:

  1. Сахар — 2 ст. (два стакана)
  2. Яйца — 7 шт. (семь штук)
  3. Какао — 3 ст. л (три столовые ложки)
  4. Мука — 2,5 ст. (полтора стакана)
  5. Мёд — 2 ст. л (две столовые ложки)
  6. Гашеная сода — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  7. Вода горячая — 2 ст. л (две столовые ложки)
  8. Измельчённые грецкие орехи — 1 ст. (один стакан)

Крем:

  1. Сливочное масло — 200 гр. (двести грамм)
  2. Вареная сгущёнка — 1 б. (одна банка)
  3. Ванилин — по вкусу
  4. Измельчённые орехи для украшения.

Способ приготовления:

  • Взбейте яйца в пену, добавьте сахар и продолжайте взбивать массу до стойкости и пышности.
  • Разведите мёд водой, смешайте с содой и влейте в яичную массу.
  • Соедините муку с какао и просейте. Затем добавьте в тесто.
  • Всыпьте орехи и тщательно перемешайте. Тесто должно быть жидковатым, как хорошая сметана.
  • Разделите тесто на три части.
  • Застелите противень пергаментом и вылейте часть теста, выровняйте тесто при помощи лопатки или ложки.
  • В духовке, разогретой до 190 градусов выпекайте коржи около 20 минут.
  • Три коржа остудите.
  • Приготовьте крем: размягчённое сливочное масло взбейте, затем по ложке введите сгущённое молоко, можете добавить немного ванилина.
  • Смажьте коржи кремом, присыпьте орешками и отправьте в холодильник на 4 часа.

Торт Золотой ключик — невероятно нежный и безумно вкусный.

Торт Золотой ключик. Простой, но очень нежный и вкусный десерт 4

Приятного аппетита!

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