Торт Золотой ключик. Простой, но очень нежный и вкусный десерт

Торт Золотой ключик родом из детства. Этот нежный тортик понравиться настоящим сладкоежкам.
Торт Золотой ключик: ингредиенты
Тесто:
- Сахар — 2 ст. (два стакана)
- Яйца — 7 шт. (семь штук)
- Какао — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Мука — 2,5 ст. (полтора стакана)
- Мёд — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Гашеная сода — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Вода горячая — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Измельчённые грецкие орехи — 1 ст. (один стакан)
Крем:
- Сливочное масло — 200 гр. (двести грамм)
- Вареная сгущёнка — 1 б. (одна банка)
- Ванилин — по вкусу
- Измельчённые орехи для украшения.
Способ приготовления:
- Взбейте яйца в пену, добавьте сахар и продолжайте взбивать массу до стойкости и пышности.
- Разведите мёд водой, смешайте с содой и влейте в яичную массу.
- Соедините муку с какао и просейте. Затем добавьте в тесто.
- Всыпьте орехи и тщательно перемешайте. Тесто должно быть жидковатым, как хорошая сметана.
- Разделите тесто на три части.
- Застелите противень пергаментом и вылейте часть теста, выровняйте тесто при помощи лопатки или ложки.
- В духовке, разогретой до 190 градусов выпекайте коржи около 20 минут.
- Три коржа остудите.
- Приготовьте крем: размягчённое сливочное масло взбейте, затем по ложке введите сгущённое молоко, можете добавить немного ванилина.
- Смажьте коржи кремом, присыпьте орешками и отправьте в холодильник на 4 часа.
Торт Золотой ключик — невероятно нежный и безумно вкусный.
Приятного аппетита!
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