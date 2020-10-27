Гренки на сковороде: за 10 минут очень вкусный завтрак из творога и других доступных продуктов

Гренки на сковороде! Буквально за 10 минут и без всяких заморочек приготовьте утром гренки на сковороде — очень вкусный завтрак из творога и других доступных продуктов. Завтрак получается очень сытным и вкусным, и его с удовольствием съедят как дети, так и взрослые.

Гренки на сковороде: ингредиенты

четыре тонких ломтика хлеба

сто восемьдесят граммов творога

две чайные ложки меда

чайная ложка сметаны

ванилин

столовая ложка джема или можно взять свежие фрукты и ягоды

яйцо среднего размера

чуть меньше четверти стакана молока

масло – для обжарки

Гренки на сковороде: приготовление

Всю необходимую порцию творога поместить в глубокую миску.

К творогу добавить мед и сметану. Сметаны нужно добавить столько, чтобы творог соединился в однородную массу.

К творогу добавить ванилин.

Полученную творожную массу равномерно распределить по ломтикам хлеба.

По желанию поверх творога можно смазать джем или же положить предварительно вымытые свежие фрукты и ягоды.

Смазанные хлебные ломтики попарно сложить друг на друга.

Яйцо разбить в отдельную глубокую тарелочку.

К нему влить молоко и взбить венчиком.

Сковороду с антипригарным покрытием поставить на огонь и хорошенечко разогреть.

В сковороду добавить любое масло, какое у Вас есть.

Полученные конструкции из хлеба и творога обмакнуть в яично-молочную смесь, немного продержать так, чтобы они хорошо пропитались этой смесью, а затем отправить в сковороду.

Обжаривать получившиеся гренки нужно на огне ниже среднего по две с половиной минуты с каждой стороны. При этом сковороду нужно накрыть крышкой.

Ну вот, буквально за 10 минут приготовили вкусный завтрак для всей семьи. Переложите гренки со сковороды на плоскую красивую тарелочку, заварите свежий чай или кофе и подайте все к столу.

Гренки на сковороде: готовы

Приятного аппетита!