Увидела интересный японский лайфхак с резинкой на кухонном ноже. Проверила, результат порадовал, рассказываю

Вот подсмотрела у японцев интересную вещь, которую теперь сама использую для удобства. Обычная канцелярская резинка на ноже станет вашим помощником в резе овощей.

Как часто вы режете овощи и вам начинает мешать тот факт, что овощи липнут в поверхности лезвия и из-за этого, кубики, кружочки и кусочки, просто начинают разлетаться по всем сторонам, вместо того, чтобы аккуратно укладываться рядом. Поэтому приходится не только внимательно смотреть на нож, чтобы случайно не порезать пальцы, но и убирать второй рукой все порезанной.

А когда вы оденете на лезвие ножа резинку, этих забот уже не будет:

берем нож;

берем обычную резинку;

делаем из резинки узелок и петельку, петельку одеваем на кончик ножа, а длинную часть натягиваем к ручке и цепляем за выступающую часть режущего полотна у ручки;

режем овощи любой формы и видим, что ничего к полотну ножа не прилипает и аккуратно складывается рядом, не разлетается.

Вот так просто решается эта проблема и рабочая поверхность у вас останется чистой, все овощи будут аккуратно нарезанными.