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Вместо пирожков. Вся семья подсела на эти вкусняшки. Лепешки на сковороде (хычины)

Такие лепешки – это отличная альтернатива пирожкам с любой начинкой по вкусу. Готовятся они просто и быстро, получаются мягкими и воздушными.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кефир, 300 мл;
  • соль и сода по 1 ч.л;
  • мука, около 420 г;
  • творог и моцарелла по 250 г;
  • сыр, 100 г;
  • зеленый лук и укроп.

Процесс приготовления

В теплом кефире растворяем соль и соду, перемешиваем.

Всыпаем просеянную муку и вымешиваем тесто.

Совет: сначала всыпаем 400 г муки и потом еще добавить. Но не нужно забивать массу мукой.

Накрываем тесто и оставляем на 30 минут.

Творог смешиваем с тертой моцареллой и рубленым зеленым луком и зеленью по своему вкусу. Перемешиваем и солим по вкусу, перчим.

Вместо пирожков. Вся семья подсела на эти вкусняшки. Лепешки на сковороде (хычины)

Тесто делим на 5 частей и каждую раскатываем в лепешку.

Выкладываем начинку. Собираем тесто, защипываем и раскатываем скалкой.

Вместо пирожков. Вся семья подсела на эти вкусняшки. Лепешки на сковороде (хычины)

Выкладываем лепешки на горячую сухую сковороду и обжариваем лепешки с двух сторон.

Смазываем лепешки сливочным маслом и складываем в стопочку.

Вместо пирожков. Вся семья подсела на эти вкусняшки. Лепешки на сковороде (хычины)

Очень вкусно получается с картофельным пюре, грибочками, мясным фаршем и любой другой начинкой по вкусу.

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