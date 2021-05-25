Вместо пирожков. Вся семья подсела на эти вкусняшки. Лепешки на сковороде (хычины)

Такие лепешки – это отличная альтернатива пирожкам с любой начинкой по вкусу. Готовятся они просто и быстро, получаются мягкими и воздушными.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кефир, 300 мл;
- соль и сода по 1 ч.л;
- мука, около 420 г;
- творог и моцарелла по 250 г;
- сыр, 100 г;
- зеленый лук и укроп.
Процесс приготовления
В теплом кефире растворяем соль и соду, перемешиваем.
Всыпаем просеянную муку и вымешиваем тесто.
Совет: сначала всыпаем 400 г муки и потом еще добавить. Но не нужно забивать массу мукой.
Накрываем тесто и оставляем на 30 минут.
Творог смешиваем с тертой моцареллой и рубленым зеленым луком и зеленью по своему вкусу. Перемешиваем и солим по вкусу, перчим.
Тесто делим на 5 частей и каждую раскатываем в лепешку.
Выкладываем начинку. Собираем тесто, защипываем и раскатываем скалкой.
Выкладываем лепешки на горячую сухую сковороду и обжариваем лепешки с двух сторон.
Смазываем лепешки сливочным маслом и складываем в стопочку.
Очень вкусно получается с картофельным пюре, грибочками, мясным фаршем и любой другой начинкой по вкусу.
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