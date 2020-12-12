Салат «Золотое руно» — слишком вкусный, чтобы не попробовать!

Сегодня в сети можно найти огромное количество самых разных салатов с мясом, грибами и сыром. Я хочу предложить вам свой вариант, который уже давно готовлю на все праздники. Салат сытный и вкусный, его можно оформить самыми разными способами, подавать порционно или на большом блюде.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свиное мясо отварное, 400 г;

шампиньоны маринованные, 200 г;

морковь, 200 г;

огурцы маринованные, 150 г;

сыр, 150 г;

чеснок, 2 – 4 зубчика;

майонез, 100 г;

соль, перец.

Процесс приготовления

Морковь трем на крупной терке и обжариваем на растительном масле до готовности, около 8 минут. Вынимаем на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки масла.

Мясо отвариваем с солью и специями, остужаем и ржем небольшими кусочками.

Грибы режем маленькими ломтиками.

Огурцы режем небольшими кусочками.

Сыр трем на крупной терке.

Смешиваем все продукты в емкости, перчим, добавляем пропущенный через пресс чеснок.

Перемешиваем и пробуем на соль, если мало, тогда добавляйте.