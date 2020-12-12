Салат «Золотое руно» — слишком вкусный, чтобы не попробовать!

Сегодня в сети можно найти огромное количество самых разных салатов с мясом, грибами и сыром. Я хочу предложить вам свой вариант, который уже давно готовлю на все праздники. Салат сытный и вкусный, его можно оформить самыми разными способами, подавать порционно или на большом блюде.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свиное мясо отварное, 400 г;
- шампиньоны маринованные, 200 г;
- морковь, 200 г;
- огурцы маринованные, 150 г;
- сыр, 150 г;
- чеснок, 2 – 4 зубчика;
- майонез, 100 г;
- соль, перец.
Процесс приготовления
Морковь трем на крупной терке и обжариваем на растительном масле до готовности, около 8 минут. Вынимаем на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки масла.
Мясо отвариваем с солью и специями, остужаем и ржем небольшими кусочками.
Грибы режем маленькими ломтиками.
Огурцы режем небольшими кусочками.
Сыр трем на крупной терке.
Смешиваем все продукты в емкости, перчим, добавляем пропущенный через пресс чеснок.
Перемешиваем и пробуем на соль, если мало, тогда добавляйте.
Формировать блюдо можно на блюдо в круглой или квадратной форме. Также можно выложить в небольшие формочки и подавать порционно. Украшать можно зеленью, зеленым луком, посыпать сладкой паприкой.
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