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Моментальное печенье Минутка. Всего три ингредиента и вкусное лакомство готово

Моментальное печенье Минутка — прекрасное лакомство за считаные минуты, которое не оставит Вас равнодушным.

Моментальное печенье Минутка: ингредиенты

Моментальное печенье Минутка

  1. Мука – 200 г. (двести грамм)
  2. Густая сметана – 6 ст. л. (шесть столовых ложки)
  3. Маргарин или сливочное масло – 200 г. (двести грамм)
  4. Соль – щепотка

Начинка:

  1. Любимое повидло

Способ приготовления:

  • Масло или маргарин перетрите с мукой, затем добавьте сметану.
  • Быстро замешайте тесто.
  • Тесто раскатайте в пласт, после нарежьте квадратами.
  • В центр квадрата положите повидло и два края соедините между собой.
  • Печенье выложите на застеленный бумагой противень.
  • Выпекайте до готовности при температуре 200 градусов.
  • Посыпьте сахарной пудрой готовое печенье.

Моментальное печенье Минутка — вкусно и быстро

Моментальное печенье Минутка. Всего три ингредиента и вкусное лакомство готово 2

 

Готовьте на здоровье!

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