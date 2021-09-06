Моментальное печенье Минутка. Всего три ингредиента и вкусное лакомство готово

Моментальное печенье Минутка — прекрасное лакомство за считаные минуты, которое не оставит Вас равнодушным.
Моментальное печенье Минутка: ингредиенты
- Мука – 200 г. (двести грамм)
- Густая сметана – 6 ст. л. (шесть столовых ложки)
- Маргарин или сливочное масло – 200 г. (двести грамм)
- Соль – щепотка
Начинка:
- Любимое повидло
Способ приготовления:
- Масло или маргарин перетрите с мукой, затем добавьте сметану.
- Быстро замешайте тесто.
- Тесто раскатайте в пласт, после нарежьте квадратами.
- В центр квадрата положите повидло и два края соедините между собой.
- Печенье выложите на застеленный бумагой противень.
- Выпекайте до готовности при температуре 200 градусов.
- Посыпьте сахарной пудрой готовое печенье.
Моментальное печенье Минутка — вкусно и быстро
Готовьте на здоровье!
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