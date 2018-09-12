Нежные капустные драники — настолько вкусные, что просто невозможно оторваться

Даже дети просят добавки!
Ингредиенты:
- капуста белокачанная
- яйца — 1-2 штуки
- мука — 2 ложки
- лук
- перец (разноцветный)
- чеснок
- зелень любая
- специи (соль, перец черный молотый)
Приготовление:
- Шинкуем мелко капусту. Немного помять руками, что бы она дала сок. Сливаем сок. Добавляем порезанный соломкой лук, болгарский перец, зелень, чеснок, соль. Перемешиваем.
- Добавляем в массу яйца и пару ложек муки, перемешиваем.
- Лепим руками из получившегося фарша драники, отжимая излишки сока. Выкладываем в сковородку на разогретое масло.
- Обжариваем с двух сторон до румяной корочки.
- Снимаем с огня и выкладываем на тарелки.
- Подаем со сметаной!
Приятного аппетита!
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