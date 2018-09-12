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Нежные капустные драники — настолько вкусные, что просто невозможно оторваться

Нежные капустные драники — настолько вкусные, что просто невозможно оторваться

Даже дети просят добавки!

Ингредиенты:

  • капуста белокачанная
  • яйца — 1-2 штуки
  • мука — 2 ложки
  • лук
  • перец (разноцветный)
  • чеснок
  • зелень любая
  • специи (соль, перец черный молотый)

Приготовление:

 
  
  1. Шинкуем мелко капусту. Немного помять руками, что бы она дала сок. Сливаем сок. Добавляем порезанный соломкой лук, болгарский перец, зелень, чеснок, соль. Перемешиваем.
  2. Добавляем в массу яйца и пару ложек муки, перемешиваем.
  3. Лепим руками из получившегося фарша драники, отжимая излишки сока. Выкладываем в сковородку на разогретое масло.
  4. Обжариваем с двух сторон до румяной корочки.
  5. Снимаем с огня и выкладываем на тарелки.
  6. Подаем со сметаной!

Приятного аппетита!

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