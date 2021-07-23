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Тарт с вишней по-французски. Изысканный десерт из сезонных ягод

Тарт с вишней по-французски — это лёгкий и вкусный десерт, который пригодится каждой хозяйке.

Тарт с вишней по-французски: ингредиенты

Тарт с вишней по-французски

  1. Мука – 1 ст. (один стакан)
  2. Сметана – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  3. Вишня – ½ кг. (пол килограмма)
  4. Яйца – 1 шт. (одна штука)
  5. Вода – 60-70 мл. (шестьдесят-семьдесят миллилитров)
  6. Сливочное масло – 95-105 г. (девяносто пять-сто пять грамм)
  7. Сахар – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  8. Сахар – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  9. Корица – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  10. Разрыхлитель – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
  11. Крахмал – 4-5 ст. л. (четыре-пять столовых ложки)
  12. Соль – 1 щ. (одна щепотка)

Способ приготовления:

  • Всыпьте в 6мкость муку с разрыхлителем, сахар и соль.
  • Кусками рубите охлаждённое масло, введите к сыпучке, перетрите пальцами в крошку.
  • Вводите сметану, желток, тщательно всё вымешайте и создайте комок теста.
  • Раскатайте большой круг, который превосходит по диаметру форму для выпекания.
  • Лист пергамента уложите в форму, после лист теста.
  • Создайте бортики, срежьте лишнее.
  • аколите тесто вилкой в нескольких местах, поставьте в холодильника 15-25 минут.
  • Закройте фольговым листком и на 20 минут поставьте в разогретую до 180 градусов духовку.
  • В ёмкость положите вишню, положите туда же корицу, крахмал, сахар, вводите воду и ставьте на огонь.
  • Не переставая вымешивать проварите, когда загустеет, уберите с огня.
  • Внутри тарта разложите на1инку, если осталось тесто, можете раскатать и прикрыть сверху.
  • Ставьте ещё на 30 минут в духовку.
  • Охладите полностью готовый тарт, положите на блюдо и подайте.

Тарт с вишней по-французски — невероятно изысканно и вкусно.

Тарт с вишней по-французски. Изысканный десерт из сезонных ягод 2

Приятного аппетита.

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