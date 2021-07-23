Тарт с вишней по-французски. Изысканный десерт из сезонных ягод

Тарт с вишней по-французски — это лёгкий и вкусный десерт, который пригодится каждой хозяйке.
Тарт с вишней по-французски: ингредиенты
- Мука – 1 ст. (один стакан)
- Сметана – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Вишня – ½ кг. (пол килограмма)
- Яйца – 1 шт. (одна штука)
- Вода – 60-70 мл. (шестьдесят-семьдесят миллилитров)
- Сливочное масло – 95-105 г. (девяносто пять-сто пять грамм)
- Сахар – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Сахар – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Корица – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Разрыхлитель – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
- Крахмал – 4-5 ст. л. (четыре-пять столовых ложки)
- Соль – 1 щ. (одна щепотка)
Способ приготовления:
- Всыпьте в 6мкость муку с разрыхлителем, сахар и соль.
- Кусками рубите охлаждённое масло, введите к сыпучке, перетрите пальцами в крошку.
- Вводите сметану, желток, тщательно всё вымешайте и создайте комок теста.
- Раскатайте большой круг, который превосходит по диаметру форму для выпекания.
- Лист пергамента уложите в форму, после лист теста.
- Создайте бортики, срежьте лишнее.
- аколите тесто вилкой в нескольких местах, поставьте в холодильника 15-25 минут.
- Закройте фольговым листком и на 20 минут поставьте в разогретую до 180 градусов духовку.
- В ёмкость положите вишню, положите туда же корицу, крахмал, сахар, вводите воду и ставьте на огонь.
- Не переставая вымешивать проварите, когда загустеет, уберите с огня.
- Внутри тарта разложите на1инку, если осталось тесто, можете раскатать и прикрыть сверху.
- Ставьте ещё на 30 минут в духовку.
- Охладите полностью готовый тарт, положите на блюдо и подайте.
Тарт с вишней по-французски — невероятно изысканно и вкусно.
Приятного аппетита.
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